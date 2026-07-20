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Mit der NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition gab die Blackwell-Architektur vor etwa anderthalb Jahren ihren Einstand auf dem Retailmarkt für Spieler und wurde recht zügig mit weiteren Modellen nach unten hin erweitert. Eigentlich sollte der Super-Refresh bereits erschienen sein, doch der Start ist noch immer ungewiss. Zuletzt berichteten wir im Juni davon, NVIDIA plane den Refresh für Anfang 2027. Tatsächlich soll der Launch von der Verfügbarkeit der dafür vorgesehenen GDDR7-Speichercips mit 3 GB Kapazität abhängen, wie man bei Videocardz.com berichtet.

Demnach sollen bei mindestens einem Board-Partner seriennahe Exemplare der NVIDIA GeForce RTX 5080 Super, RTX 5070 Ti Super und GeForce RTX 5070 Super eingetroffen sein. NVIDIA soll die Karten allerdings trotzdem zurückhalten, weil die dafür vorgesehenen GDDR7-Speicherchips mit 3 GB Kapazität zu teuer seien. Einen neuen Termin für den Marktstart gibt es bislang noch immer nicht – die Serie bleibt womöglich so lange auf Eis gelegt. Die drei Super-Modelle sollen jeweils 50 % mehr Grafikspeicher als ihre aktuellen Gegenstücke erhalten. Damit kämen die GeForce RTX 5080 Super und GeForce RTX 5070 Ti Super auf 24 GB GDDR7 und die GeForce RTX 5070 Super auf 18 GB. Die zusätzlichen Kapazitäten lassen sich durch 24-Gbit-Bausteine umsetzen, ohne das Speicherinterface zu verbreitern oder das Platinenlayout grundlegend zu ändern.

Zumindest beim bisher kleinsten geplanten Ableger soll sich auch technisch etwas ändern. So soll der Super-Refresh der GeForce RTX 5070 auf 6.400 CUDA-Kerne kommen und damit den Vollausbau der GB205-GPU nutzen. Die aktuelle RTX 5070 arbeitet mit 6.144 CUDA-Kernen. Für die RTX 5080 Super und RTX 5070 Ti Super werden dagegen primär die größeren Speicherchips als Neuerung genannt. Die aktuellen Modelle besitzen jeweils 16 GB GDDR7, die RTX 5070 kommt auf 12 GB.

Ein 3-GB-Chip soll derzeit zwischen 60 bis 70 US-Dollar kosten, ein 2-GB-Baustein rund 20 US-Dollar. Bei acht Speicherchips einer RTX 5080 Super würden die Materialkosten für den VRAM damit um mindestens 320 US-Dollar steigen.

Gegenüberstellung der GeForce-RTX-XX80-Serie

GeForce RTX 5080 Super GeForce RTX 5080 GeForce RTX 5070 Ti Super GeForce RTX 5070 Ti GeForce RTX 5070 Super GeForce RTX 5070 GPU GB203 GB203

GB203 GB203 GB205 GB205 Architektur Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell SMs 84 84 70 70 50 48 FP32-ALUs 10.752 10.752

8.960 8.960 6.400

6.144 Basis-Takt - 2.300 MHz - 2.300 MHz - 2.160 MHz Boost-Takt - 2.620 MHz - 2.450 MHz - 2.510 MHz L1-Cache 21.760 kB 10.752 kB 8.960 kB 8.960 kB 6.400 kB 6.144 kB L2 Cache 96 MB 64 MB 48 MB 48 MB 48 MB 48 MB Speicherinterface 256 Bit 256 Bit 256 Bit 256 Bit 192 Bit 192 Bit Speicher GDDR7 (30 Gbps) GDDR7 (30 Gbps) GDDR7 (28 Gbps) GDDR7 (28 Gbps) GDDR7 (28 Gbps)

GDDR7 (28 Gbps) Speicherkapazität 24 GB 16 GB 24 GB 16 GB 18 GB 12 GB Speicherbandbreite 1.024 GB/s 960 GB/s

896 GB/s 896 GB/s 672 GB/s 672 GB/s TGP 400 W 360 W 350 W 300 W 275 W 250 W Preis - 1.169 Euro - 879 Euro -

649 Euro

Die Super-Karten werden seit Mitte 2025 immer wieder mit mehr Grafikspeicher in Verbindung gebracht. Zunächst war eine Vorstellung Ende 2025 im Gespräch, später rückte der Start in das Jahr 2026. Im Januar soll NVIDIA die Board-Partner über einen Entwicklungsstopp informiert haben. Anfang Juli tauchten die drei Modelle dann im Netzteil-Rechner von Seasonic auf. Auch eine mögliche NVIDIA GeForce RTX 5090 SE oder RTX 5080 Ti geistern aktuell durch die Gerüchteküche.