News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Werbung
NEWS
#NVIDIA #GeForce #RTX #5090 #Super #GPU #Grafikkarte-

NVIDIA GeForce RTX 50 Super

Marktstart hängt an teurem 3-GB-GDDR7

Portrait des Authors


Marktstart hängt an teurem 3-GB-GDDR7
3

Werbung

Mit der NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition gab die Blackwell-Architektur vor etwa anderthalb Jahren ihren Einstand auf dem Retailmarkt für Spieler und wurde recht zügig mit weiteren Modellen nach unten hin erweitert. Eigentlich sollte der Super-Refresh bereits erschienen sein, doch der Start ist noch immer ungewiss. Zuletzt berichteten wir im Juni davon, NVIDIA plane den Refresh für Anfang 2027. Tatsächlich soll der Launch von der Verfügbarkeit der dafür vorgesehenen GDDR7-Speichercips mit 3 GB Kapazität abhängen, wie man bei Videocardz.com berichtet. 

Demnach sollen bei mindestens einem Board-Partner seriennahe Exemplare der NVIDIA GeForce RTX 5080 Super, RTX 5070 Ti Super und GeForce RTX 5070 Super eingetroffen sein. NVIDIA soll die Karten allerdings trotzdem zurückhalten, weil die dafür vorgesehenen GDDR7-Speicherchips mit 3 GB Kapazität zu teuer seien. Einen neuen Termin für den Marktstart gibt es bislang noch immer nicht – die Serie bleibt womöglich so lange auf Eis gelegt. Die drei Super-Modelle sollen jeweils 50 % mehr Grafikspeicher als ihre aktuellen Gegenstücke erhalten. Damit kämen die GeForce RTX 5080 Super und GeForce RTX 5070 Ti Super auf 24 GB GDDR7 und die GeForce RTX 5070 Super auf 18 GB. Die zusätzlichen Kapazitäten lassen sich durch 24-Gbit-Bausteine umsetzen, ohne das Speicherinterface zu verbreitern oder das Platinenlayout grundlegend zu ändern.

Zumindest beim bisher kleinsten geplanten Ableger soll sich auch technisch etwas ändern. So soll der Super-Refresh der GeForce RTX 5070 auf 6.400 CUDA-Kerne kommen und damit den Vollausbau der GB205-GPU nutzen. Die aktuelle RTX 5070 arbeitet mit 6.144 CUDA-Kernen. Für die RTX 5080 Super und RTX 5070 Ti Super werden dagegen primär die größeren Speicherchips als Neuerung genannt. Die aktuellen Modelle besitzen jeweils 16 GB GDDR7, die RTX 5070 kommt auf 12 GB. 

Ein 3-GB-Chip soll derzeit zwischen 60 bis 70 US-Dollar kosten, ein 2-GB-Baustein rund 20 US-Dollar. Bei acht Speicherchips einer RTX 5080 Super würden die Materialkosten für den VRAM damit um mindestens 320 US-Dollar steigen.

ZOTAC Gaming GeForce RTX 5050 Solo
Gegenüberstellung der GeForce-RTX-XX80-Serie

GeForce RTX 5080 SuperGeForce RTX 5080 GeForce RTX 5070 Ti SuperGeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 5070 SuperGeForce RTX 5070
GPU GB203GB203
 GB203GB203GB205GB205
Architektur BlackwellBlackwell BlackwellBlackwellBlackwellBlackwell
SMs 848470705048
FP32-ALUs 10.75210.752
 8.9608.9606.400
6.144
Basis-Takt -2.300 MHz -2.300 MHz-2.160 MHz
Boost-Takt -2.620 MHz -2.450 MHz-2.510 MHz
L1-Cache 21.760 kB10.752 kB 8.960 kB8.960 kB6.400 kB6.144 kB
L2 Cache96 MB64 MB 48 MB48 MB48 MB48 MB
Speicherinterface 256 Bit256 Bit 256 Bit256 Bit192 Bit192 Bit
Speicher GDDR7 (30 Gbps)GDDR7 (30 Gbps) GDDR7 (28 Gbps)GDDR7 (28 Gbps)GDDR7 (28 Gbps)
GDDR7 (28 Gbps)
Speicherkapazität 24 GB16 GB 24 GB16 GB18 GB12 GB
Speicherbandbreite 1.024 GB/s960 GB/s
 896 GB/s896 GB/s672 GB/s672 GB/s
TGP 400 W360 W 350 W300 W275 W250 W
Preis -1.169 Euro -879 Euro-
649 Euro

Die Super-Karten werden seit Mitte 2025 immer wieder mit mehr Grafikspeicher in Verbindung gebracht. Zunächst war eine Vorstellung Ende 2025 im Gespräch, später rückte der Start in das Jahr 2026. Im Januar soll NVIDIA die Board-Partner über einen Entwicklungsstopp informiert haben. Anfang Juli tauchten die drei Modelle dann im Netzteil-Rechner von Seasonic auf. Auch eine mögliche NVIDIA GeForce RTX 5090 SE oder RTX 5080 Ti geistern aktuell durch die Gerüchteküche.

Preise und Verfügbarkeit
INNO3D GeForce RTX 5070 Twin X2, 12GB GDDR7, HDMI, 3x DP
579,00 Euro Nicht verfügbar Ab 579,00 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
INNO3D GeForce RTX 5070 Twin X2, 12GB GDDR7, HDMI, 3x DP
Lagernd 579,00 EUR
Lagernd 579,00 EUR
Nicht lagernd 587,99 EUR
Verfügbar 629,99 EUR
Lagernd 642,99 EUR
Verfügbar 649,60 EUR
Lagernd 649,61 EUR
Lagernd 649,61 EUR

Quellen und weitere Links
#NVIDIA
#GeForce
#RTX
#5090
#Super
#GPU
#Grafikkarte-
KOMMENTARE (3) VGWort
Back to top