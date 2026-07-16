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China ist nicht nur mit dem DDR5-IC-Hersteller CXMT damit beschäftigt, auf dem Arbeitsspeicher-Markt unabhängig zu werden, sondern möchte auch im Grafikkarten-Segment mehr Fuß fassen. Das Unternehmen Lisuan wird ab morgen die LX-7G100-Grafikkarte auf den chinesischen Markt loslassen, die für 2.688 Yuan den Besitzer wechselt und umgerechnet etwa 346 Euro vor Import-Kosten entspricht. Hierbei handelt es sich jedoch um die Retail-Version, denn die "Founders Edition" wird mit 3.299 Yuan (425 Euro) deutlich höher bepreist.

Lisuan setzt bei beiden Grafikkarten auf die 7G105-GPU mit der TrueGPU-Architektur. Gefertigt wird die Chip im 6-nm-Verfahren bei TSMC (N6) und bringt 48 Compute-Units mit, die in 6.144 Shader-Einheiten münden. Dedizierte Raytracing-Recheneinheiten bringt die GPU nicht, sodass sich die Grafikkarte mit den Raytracing-Berechnungen logischerweise sehr schwer tun wird. Dem 7G106-Chip werden 12 GB VRAM in Form von sechs 2-GB-GDDR6-Speicherchips zur Seite gestellt und durch die 32-bit-Speichercontroller liegt ein Speicherinterface von 192 bit vor. Nicht genau bekannt ist, ob die GDDR6-Chips mit 14 oder 16 Gbit/s arbeiten. Ausgehend von den beiden Möglichkeiten liegt die Speicherbandbreite rechnerisch bei 336 oder 384 GB/s.

Bei der Schnittstelle setzt Lisuan auf völlig ausreichende PCIe 4.0 x16 und die TGP soll bei 225 W liegen. Die Retail-Version auf den Bildern bringt als Stromanschluss den 16-Pin-Konnektor mit. Ob es sich um den 12VHPWR oder den aktualisierten 12V-2x6 handelt, ist nicht bekannt. Designt wurde die Grafikkarte im Dual-Slot-Format, sie verwendet einen einzigen Axiallüfter zum Abtransport der Verlustleistung. Für den Anschluss von Displays bringt der Pixelbeschleuniger viermal DisplayPort 1.4a mit und ist damit nicht aktuell unterwegs. HDMI fehlt hierbei gänzlich.

WHQL-Treiber unterstützt mehr als 100 Spiele

Die LX-7G100-Grafikkarte von Lisuan gilt als eine der ersten chinesischen Grafikkarten, die einen Grafiktreiber für Windows 11 erhalten hat, der sogar von Microsoft WHQL-zertifiziert ist. Bereits mehr als 100 Spiele werden offiziell unterstützt. Darunter befinden sich Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong oder auch Elden Ring. Eine eigenständige Upscaling-Technologie kann Lisuan (noch) nicht liefern, doch wird FSR 3 unterstützt. Und wie sieht die Leistung der Grafikkarte aus?

Getestet wurde die Grafikkarte von unabhängigen Tests in der 1.080p-Auflösung mit unterschiedlichen Spielen. Ausgehend von der GeForce RTX 4060 erreicht die LX 7G100 etwa zwischen 50 und 70 % dieser Leistung und liegt damit etwas unterhalb einer GeForce RTX 3060.