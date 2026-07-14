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Es sollte sich inzwischen herumgesprochen haben, dass Stand heute und auch in Zukunft durch KI-generierte Frames deutlich mehr Leistung herausgeholt werden kann, auch wenn dies natürlich nicht jedermanns Sache ist. Mit NVIDIAs GeForce-RTX-50-Reihe sind wir inzwischen bei der sechsfachen Frame-Generation-Ratio mit fünf KI-generierten Frames nach jedem echten gerenderten Frame durch die Grafikkarte selbst angekommen. In Verbindung mit AMDs Adrenalin-Treiber 26.6.2 wurden im Radeon Tuner nun experimentelle Einstellungen bis zu einer achtfachen Frame-Generation-Ratio gesichtet.

Derzeit können Nutzer der Radeon-RX-9000-Serie auf den Zweifach-Mode bei der Frame-Generation zurückgreifen, was auch für die RTX-40- und RTX-50-Nutzer gilt. NVIDIAs Blackwell-Grafikkarten unterstützen sogar seit diesem Jahr den sechsfachen Mode. Da ist es nur verständlich, dass auch AMD für seine Nutzer gerne nachziehen möchte. Doch eigentlich kann man von übertreffen sprechen. Denn im Chiphell-Forum ist jetzt ein Screenshot aufgetaucht, der im Radeon-Tuner den experimentellen Achtfach-Modus aufzeigt.

In Zahlen ausgesprochen entspräche dies rein theoretisch folgender Leistungssteigerung: Ausgehend von 80 FPS Grundleistung würde man mit dem x8-Mode am Ende bei 640 FPS herauskommen. Demnach scheint der Wettkampf zwischen NVIDIA, AMD und Intel bei der Leistung nun mehr und mehr in die Richtung zu tendieren, dass immer mehr KI-Frames dazukommen – mit der Tendenz, dass mit zusätzlichen KI-Frames das Spielgefühl weniger smooth ausfallen kann. Gerade dann, wenn die Grund-FPS zu niedrig ausfallen.



Zwar ließ sich die Einstellung auswählen, doch war sie nicht funktionsfähig. Demnach wird es eher so sein, dass AMD intern mit den Tests mit zusätzlichen KI-Frames begonnen hat. Eine Bestätigung hierzu gibt es von offizieller Seite jedoch nicht.