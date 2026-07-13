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Seit NVIDIAs Blackwell-Architektur und damit ab der GeForce-RTX-50-Serie ist das Auslesen der GPU-Hotspot-Temperatur nicht mehr möglich. Sie kann besonders dann aufschlussreich sein, wenn die Grafikkarte zum Drosseln neigt, auch wenn die eigentliche GPU-Temperatur im grünen Bereich liegt – denn bekanntermaßen liegt die GPU-Hotspot-Temperatur ein gutes Stück darüber. Die brasilianischen Reparatur-Profis um Paulo Gomes haben bei einer GeForce RTX 5070 Ti eine mysteriöse Drosselung aufgedeckt, und zwar mit NVIDIAs internem MODS-Tool, das die GPU-Hotspot-Temperatur bei den Blackwell-Grafikkarten auslesen kann.

Um an das interne MODS-Tool von NVIDIA heranzukommen, muss man ziemlich tief graben oder engen Kontakt zu NVIDIA haben. Das Kürzel steht für Modular Diagnostics Software. Das Team rund um Paulo Gomes hatte eine GeForce RTX 5070 Ti in der Mangel, die aus unbekannten Gründen zu drosseln scheint. Die üblichen Windows-Tools, wie HWINFO64 oder GPU-Z, spuckten maximal 68°C für die GB203-300-GPU aus, was an und für sich im grünen Bereich liegen würde. Dennoch fiel die Performance nicht wie erwartet aus.

Mit NVIDIAs internem MODS-Tool ist das Auslesen der GPU-Hotspot-Temperatur möglich gewesen, was beweist, dass die Blackwell-GPUs noch über einen Hotspot-Sensor verfügen. Bei der Messung mit der GeForce RTX 5070 Ti wurde dann der Übeltäter in Form der GPU-Hotspot-Temperatur ausfindig gemacht. Bereits nach kurzer Zeit unter Belastung wurden von dem Tool 106°C angezeigt, die dann eben zu viel des Guten waren. Ab 107°C werden die Blackwell-GPUs zur Drosselung gezwungen, auch wenn die GPU-Temperatur nur bei 68°C lag.

Laut Paulo Gomes war das kein Einzelfall, denn dieses Verhalten konnte bei weiteren Blackwell-Grafikkarten beobachtet werden. Gerade dann, wenn die GPU schlechten Kontakt zum Kühler hat oder wenn der Kühler nicht groß genug dimensioniert ist. Für den einzelnen Nutzer ist es nicht leicht, an das NVIDIA-Tool zu kommen, um bei Problemen die GPU-Hotspot-Temperatur zu kontrollieren, und generell ist es mehr als schade, dass die gängigen Windows-Tools diese Temperatur nicht mehr ausgeben.

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