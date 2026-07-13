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Neben den RTX-50-Super-Grafikkarten ist eine weitere Grafikkarte mit großem GB202-Chip als Gerücht im Gespräch. Aufgegriffen haben dieses Gerücht die Kollegen von TechPowerUp und gehen davon aus, dass NVIDIA eine GeForce RTX 5090 SE plane, die womöglich auch als GeForce RTX 5080 Ti den Markt erreichen könnte. Eckdaten zu den technischen Eigenschaften gibt es bereits, wenngleich wir von einem gewissen Standpunkt aus eher Abstand nehmen, da dieser eher als unwahrscheinlich gilt.

Der GB202-Vollausbau kommt auf 192 Streaming-Multiprozessoren, die in 24.576 Shader-Einheiten münzen. Ebenso wären es 192 Raytracing-Kerne und ebenso viele ROPs. Der L2-Cache läge bei vollen 128 MB. Bekanntermaßen ist der GB202-300-Chip der GeForce RTX 5090 bereits ordentlich beschnitten, denn dieser bringt es auf 170 SMs und somit 21.760 CUDA-Kerne. Zusammen mit dem 32 GB großen GDDR7-Speicher bei 28 Gbit/s und dem 512 bit breiten Speicherinterface liegt eine Speicherbandbreite von 1.792 GB/s an.

Soweit die Fakten, aber nun kommen wir zu den Gerüchten. Es spielt zunächst keine Rolle, ob NVIDIA die neue Grafikkarte als GeForce RTX 5090 SE oder als GeForce RTX 5080 Ti vermarkten würde, laut den Informationen würde eine weiter kräftig beschnittene GB202-GPU zum Einsatz kommen, die noch über 110 SMs verfügen soll und rechnerisch auf 14.080 Shader-Einheiten kommen würde. Zum Vergleich: NVIDIAs GeForce RTX 5080 kommt auf 84 SMs bei 10.752 Shader-Einheiten. Die Kollegen von TechPowerUp sprechen davon, dass dieses Grafikkarten-Modell entweder über 24 oder 32 GB Grafikspeicher verfügen könnte.

Es wäre mehr als unwahrscheinlich, dass die kolportierte GeForce RTX 5090 SE oder GeForce RTX 5080 Ti gleich 32 GB bieten werde, wenn man eben NVIDIAs Speicher-Taktik hervorhebt. Viel wahrscheinlicher ist, dass es eher 24 GB werden, um die GeForce RTX 5090 am Ende nicht zu kanibalisieren. Bei der Speicherbestückung wären am Ende anstatt 16x 2 GB dann 12 x 2 GB denkbar, auch wenn es bereits 24-Gbit-ICs gibt. Natürlich wären 8x 3 GB ebenfalls machbar, dies würde jedoch nur zu einem Speicherinterface von 256 bit führen. Bei 12x 2 GB kommen am Ende deutlich potentere 384 bit heraus und würden der möglichen Oberklasse-Grafikkarte und als Bindeglied zwischen der GeForce RTX 5080 und 5090 eher zu Gesicht stehen.

Werden ebenfalls 28-Gbit/s-Speicherchips eingesetzt, würde die Speicherbandbreite bei 384 bit auf 1.344 GB/s kommen. Der L2-Cache wird laut Gerücht mit 80 MB angegeben und fiele im Vergleich zur GeForce RTX 5090 um 16 MB reduziert aus. 500 W sollen es bei der TGP sein.

Die Daten der potentiellen GeForce RTX 5090 SE oder RTX 5080 Ti (Gerücht) GB202-Vollausbau GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5090 SE / RTX 5080 Ti Streaming-Multiprozessoren 192 170 110 Shader-Einheiten 24.576 21.760 14.080 RT-Cores 192 170 110 Tensor-Cores 768 680 440 TMUs / ROPs 768 / 192 680 / 176 440 / 144 Speicherkapazität - 32 GB GDDR7 24 GB GDDR7 Speicherbestückung - 16x 2 GB 12x 2 GB Speichergeschwindigkeit - 28 Gbit/s 28 Gbit/s Speicherinterface 512 bit 512 bit 384 bit Speicherbandbreite - 1.792 GB/s 1.344 GB/s L2-Cache 128 MB 96 MB 80 MB TGP - 575 W 500 W

Ob dieses Gerücht dann am Ende Wirklichkeit wird, bleibt abzuwarten und sollte definitiv mit Vorsicht behandelt werden.