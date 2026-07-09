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Nach der Infinity-Grafikkarte ist vor der Infinity-Grafikkarte, doch in diesem Fall kann man von Plural und damit von Infinity-Grafikkarten sprechen. Nachdem Gigabyte mit der AORUS GeForce RTX 5090 Infinity ein hochpreisiges Sondermodell angekündigt hatte, folgen nun die AORUS GeForce RTX 5080 Infinity, die AORUS GeForce RTX 5070 Ti Infinity und auch die AORUS GeForce RTX 5070 Infinity. Gelistet sind die drei neuen Pixelbeschleuniger nicht, sondern sind derzeit lediglich auf Gigabytes Webseite (RTX 5080, RTX 5070 Ti und RTX 5070) einsehbar.

Sowohl die RTX 5080, die RTX 5070 Ti als auch die RTX 5070 in der Infinity-Edition weisen wenig überraschend dasselbe Design und die Abrundungen wie das große RTX-5090-Modell auf. Neben zwei großen Axiallüftern auf jeder Seite kommt auch ein kleiner Lüfter in der Mitte hinzu. Auch bei den drei kleineren Modellen legt Gigabyte großen Wert auf hohen Luftdurchzug. Doch wie es NVIDIA für die GeForce RTX 5080, 5070 Ti und 5070 vorsieht, sind die drei GPUs unter der Haube unterschiedlich ausgestattet. Während die RTX 5080 auf den GB203-400-Chip mit 10.752 Shader-Einheiten vertraut, setzt die RTX 5070 Ti auf den beschnittenen GB203-300-Chip, der noch 8.960 dieser Einheiten mitbringt.

Beide Grafikkarten bringen einen 16 GB großen GDDR7-Speicher mit, wobei die RTX 5080 die etwas schnelleren 30 Gbit/s-Chips bekommt, die Speicherchips der RTX 5070 Ti kommen dagegen auf 28 Gbit/s. Die Anbindung ist mit 256 bit identisch, jedoch durch die unterschiedlich schnellen Speicherchips sind es am Ende 960 GB/s an Speicherbandbreite für die RTX 5080 und 896 GB/s bei der RTX 5070 Ti.

Die AORUS GeForce RTX 5070 Infinity wird dann das kleinste Modell im Vierer-Bunde sein und kann mit der GB205-300-GPU und 6.144 Shader-Einheiten auftrumpfen. Der GPU wird ein 12 GB fassender GDDR7-Grafikspeicher samt 192-bit-Speicherinterface zur Seite gestellt. Bei 28 Gbit/s bei den ICs kommt man am Ende bei 672 GB/s beim Speicherdurchsatz heraus. Bei allen drei Grafikkarten-Modellen setzt Gigabyte auf den weniger beliebten 12V-2x6-Stromanschluss. Neben einmal HDMI 2.1b stehen dreimal DisplayPort 2.1b als Grafikausgänge bereit.

Ab wann es die drei neuen Infinity-Grafikkarten zu kaufen geben wird, ist noch nicht bekannt. Am Ende entscheiden dann ohnehin die Preise darüber, ob Gigabyte auf dem Markt genügend Einheiten absetzen kann.