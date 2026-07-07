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Anlässlich des 20. Geburtstags der Republic-of-Gamers-Produktreihe hat ASUS in vielen Produktkategorien Sondermodelle angekündigt. Neben dem ROG Crosshair X870E Edition 20 war insbesondere die ROG Astral GeForce RTX 5090 EDITION 20 das Highlight, deren Preis ASUS offiziell mit hohen 5.799 Euro ankündigte. Eben dieses Grafikkarten-Modell ist nun im französischen Online-Shop ldlc.com erstmals gelistet, allerdings für nochmals 700 Euro mehr.

Der derzeit schnellste Gaming-Grafikchip in Form der GB202-300-A1-GPU ist die Grundlage der GeForce RTX 5090 und war vor der Speicherkrise im günstigsten Fall zu einem Preis von rund 2.000 Euro erhältlich. Von solchen Preisen kann man Stand heute nur träumen, denn heute liegt der Mindestpreis bei um die 4.000 Euro. Die Sondermodelle von den Herstellern sprengen dieses Preisgefüge nochmals, dies zeigt sich mit der ROG Astral RTX 5090 Edition 20 von ASUS, deren limitierte Ausgabe ASUS mit 5.799 Euro angibt. Und selbst dieser Preis ist scheinbar noch nicht hoch genug.

Wer dieses Sondermodell sein Eigen nennen möchte, muss schnell sein und die Online-Shops erteilen sich dadurch einen Vorteil. Im französischen Online-Shop wird die ROG Astral RTX 5090 Edition 20 um weitere 700 Euro für satte 6.499 Euro gelistet. Laut dem Online-Shop ldlc.com soll die Grafikkarte in weniger als sieben Tagen eintreffen, wobei die durchschnittliche Lieferzeit (innerhalb Frankreichs) mit bis zu zehn Tagen angegeben wird.

Der Besitzer der ROG Astral RTX 5090 Edition 20 muss in jedem Fall eine Menge Platz im Gehäuse bereitstellen, sofern die eigene Nutzung präferiert wird. Satte 4,7 Slots genehmigt sich die Grafikkarte und kommt auf die Abmessungen 361 x 139,3 x 93,9 mm. Als optisches Highlight ist ein gebogenes und optional abnehmbares AMOLED-Display am Ende der Karte angebracht. Auch die Glas-Backplate lässt sich mittels USB ansteuern.

Zur Leistung selbst muss nun noch wenig geschrieben werden. Die GeForce RTX 5090 bringt einen 32 GB großen GDDR7-Speicher und eben eine sehr hohe Leistung mit. Laut ASUS bringt die Grafikkarte ein 800-W-BIOS mit, wobei die Stromversorgung mittels 12V-2×6- und einem GC-HPWR-Anschluss erfolgen kann.