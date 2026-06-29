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#NVIDIA #GeForce-RTX-3060 #Grafikkarte #GPU

Comeback ab 350 Euro

Die GeForce RTX 3060 ist zurück

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Die GeForce RTX 3060 ist zurück
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Im Verlaufe des Frühjahres berichteten wir mehrfach über ein mögliches Comeback der GeForce RTX 3060 als preisliche Alternative bei den GeForce-RTX-Karten. Sogar über einen Wechsel von GDDR6 auf GDDR7 wurde spekuliert, da der ältere Speichertyp besonders stark vom aktuellen Preisniveau betroffen ist.

Nun ist es soweit: Die GeForce RTX 3060 ist zurück im deutschen Handel! Mehreren Shops führen Modelle von ASUS, Gigabyte, MSI und PNY. Preislich los geht es mit der ASUS Dual GeForce RTX 3060 OC V2 ab 333 Euro. Im Sommer 2025 waren diese Modelle ab 245 Euro zu bekommen. Preislich ist das Comeback also eher schwer zu verargumentieren.

ZOTAC Gaming GeForce RTX 5050 Solo

Bei einem Preis von über 300 Euro gilt es aufzupassen, denn unser Test von Grafikkarten mit 8 GB Grafikspeicher (GeForce RTX 5050, GeForce RTX 5060, GeForce RTX 5060 Ti und Radeon RX 9060 XT) hat gezeigt, dass selbst das kleinste Modell noch schneller als die GeForce RTX 3060 ist. Dieser bleibt als einziges Argument dann der mit 12 GB größere Grafikspeicher. Im Bereich von knapp unter 300 Euro stellt die GeForce RTX 5060  die deutlich bessere, weil schnellere Alternative dar.

Zudem basiert die GeForce RTX 3060 noch auf der vergleichsweise älteren Ampere-Architektur, was sich auch auf die Effizienz auswirkt. Immerhin wird DLSS 4.5 Super Resolution unterstützt, nicht aber Dynamic bzw. Multi Frame-Generation. Dazu muss es dann eine Karte der GeForce-RTX-50-Serie sein.

Unserer Meinung nach hätte es die GeForce RTX 3060 somit nicht gebraucht und der Spieler greift besser zur GeForce RTX 5060.

Preise und Verfügbarkeit
ASUS Dual GeForce RTX 3060 OC V2
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 333,64 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
ASUS Dual GeForce RTX 3060 OC V2
Lagernd 333,64 EUR
Lagernd 333,64 EUR
Lagernd 333,64 EUR
Verfügbar 336,43 EUR
Nicht lagernd 338,99 EUR
Verfügbar 339,00 EUR
Lagernd 342,00 EUR
Verfügbar 349,67 EUR

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