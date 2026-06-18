Werbung

Sondermodelle der weiterhin schnellsten Gaming-Grafikkarte in Form der NVIDIA GeForce RTX 5090 gibt es bereits. Sei es die ASUS ROG Matrix in der 30th-Anniversary-Limited-Edition oder MSIs Lightning Z (Test). Mit der AORUS GeForce RTX 5090 Infinity hatte Gigabyte zur diesjährigen CES Anfang dieses Jahres ebenfalls ein Sondermodell angekündigt, das mit zwei großen Lüftern und einem kleinen Lüfter in der Mitte für besonders guten Durchzug sorgen soll. Unbekannt war bisher der Preis, der nun auf der Micro-Center-Webseite enthüllt wurde.

Die Interessenten aus den USA erhalten die Möglichkeit, die Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 Infinity zum 40. Geburtstag des Unternehmens bei Micro Center zu erwerben, allerdings muss man hierfür das Geschäft selbst aufsuchen. Ein Versand der Grafikkarte wird nicht angeboten. Der Mitnahmepreis beläuft sich mal eben auf stolze 5.300 US-Dollar. Die Kombination aus dem schnellsten Gaming-Grafikchip und einem Sondermodell sowie natürlich die Speicherkrise befördern den Preis deutlich nach oben. Zum Vergleich: Die derzeit günstigste GeForce RTX 5090 kommt mit der TUF Gaming von ASUS und kostet 3.921 Euro.

Gigabytes GeForce RTX 5090 Infinity kommt auf die Abmessungen 330 x 145 x 65 mm und bringt unter der Haube NVIDIAs GB202-300-Grafikchip, der über 21.760 Shader-Einheiten verfügt. Die 16 GDDR7-Speicherchips mit jeweils 2 GB an Kapazität bilden den 32 GB großen VRAM, der mit 512 bit angebunden ist und bei 28 Gbit/s auf eine Speicherbandbreite von 1.792 GB/s kommt. Zu den Anschlüssen zählen dreimal DisplayPort 2.1b und einmal HDMI 2.1. Während die MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z zwei 12V-2x6-Stromanschlüsse bekommen hat, belässt es Gigabyte bei nur einem Anschluss.

Wer sich in diesen Tagen eine GeForce RTX 5090 zulegen möchte, muss mindestens 4.000 Euro in die Hand nehmen. Wer dann dann auch eine limitierte Auflage der RTX 5090 sein Eigen nennen möchte, muss eben dazu bereit sein, noch weit mehr Geld in die Hand zu nehmen. Sollte die Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 Infinity den Weg zu uns nach Deutschland finden, wird der Preis auf einem ähnlichen Niveau liegen.