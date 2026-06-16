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Auf der Computex 2026 führten wir ein Gespräch mit David McAfee, dem Corporate VP und General Manager der Client-Sparte bei AMD. Dieser ließ mit seiner Aussage aufhorchen, dass aktuell keinerlei Umsetzung von FSR 4.1 für die Prozessoren mit integrierter Grafikeinheit auf Basis von RDNA 3.5 geplant sei. Zwar versuchte sich AMD schnell um Schadensbegrenzung, am Ende aber hat man sich eingestanden, dass FSR 4.1 für RDNA 3.5 aktuell seitens AMD nicht vorgesehen ist.

Besitzer einer Grafikkarte der Radeon-RX-7000-Serie (RDNA 3) erwartet im Juli die Umsetzung von FSR 4.1. Anders als bei FSR 4.1 für RDNA 4 müssen hier einige Anpassungen vorgenommen werden, die AMD in einem Gespräch mit Techpowerup erläutert hat. Geführt wurde das Gespräch mit Andrej Zdravkovic (Chief Software Officer) und Terry Makedon (Senior Director of Software).

Hintergrund in der Umsetzung sind grundlegende Unterschiede zwischen den einzelnen RDNA-Architekturgenerationen auf Ebene der Mikroarchitektur. Während RDNA 4 erstmals die Verarbeitung von FP8-Datentypen (8-Bit-Gleitkommazahlen) unterstützt, fehlt diese Fähigkeit bei RDNA 3. Dort stehen stattdessen INT8-Datentypen für entsprechende Berechnungen zur Verfügung. Damit das FSR-4.1-Upscaling-Modell auf RDNA-3-GPUs ausgeführt werden kann, muss AMD die Berechnungen daher auf die vorhandenen INT8-Strukturen anpassen.

AMD erklärte hierzu, dass sich das zugrunde liegende Modell zwar geringfügig unterscheide, die resultierende Bildqualität jedoch identisch ausfallen solle.

Integer-Arithmetik gilt grundsätzlich als ausreichend, um entsprechende Modelle effizient zu betreiben. Die notwendige Konvertierung und Anpassung erklärt jedoch, weshalb die Unterstützung für RDNA 3 verzögert nach der Einführung auf RDNA 4 erfolgt. AMD muss das FSR-4.1-Modell für den neuen Datentyp umfassend überarbeiten und gleichzeitig sicherstellen, dass die Bildqualität gegenüber der ursprünglichen Implementierung nicht leidet.

In der Umsetzung ist der erste Schritt das Training des FSR-4.1-Modells auf Beschleunigern der Instinct-MI-Serie. Da das zugrunde liegende Modell deutlich kleiner ausfällt als moderne Sprachmodelle, sind dafür lediglich kleinere Cluster erforderlich. Der Einsatz von Supercomputern oder Rechenkapazitäten im großen Maßstab sei nicht notwendig, da der Rechenaufwand für das Training des Upscaling-Modells vergleichsweise gering ausfalle – so AMD gegenüber Techpowerup.

Im Anschluss nutzt AMD professionelle Radeon-Pro-Grafikkarten, um die Modelle weiter zu verfeinern und die Entwicklungsumgebung vorzubereiten. In diesen Workstation-Systemen erfolgt über die ROCm-Plattform die abschließende Optimierung. ROCm unterstützt inzwischen nicht nur die Instinct-Beschleuniger, sondern auch reguläre Radeon-Grafikkarten sowie die Radeon-Pro-Serie.

Bevor AMD eine neue Version des FSR-Modells ausliefert, durchläuft diese umfangreiche Validierungstests. Nach Angaben des Unternehmens werden dabei Hunderttausende unterschiedlicher PC-Konfigurationen geprüft. Die Tests umfassen eine Vielzahl an Kombinationen aus Prozessoren, Arbeitsspeicher, Mainboards, Netzteilen und weiteren Komponenten, die Einfluss auf Stabilität, Kompatibilität und die Qualität des Upscaling-Verfahrens haben könnten.

FSR 4.1 und RDNA 2 mit weiteren Herausforderungen

Bei RDNA 2 gestaltet sich die Umsetzung von FSR 4.1 deutlich komplexer. Anders als die neueren Architekturgenerationen verfügen entsprechende GPUs nicht über dedizierte KI-Beschleuniger innerhalb der Mikroarchitektur. Stattdessen muss die Berechnung des Upscaling-Modells vollständig über die regulären Shadereinheiten erfolgen.

Damit liegt die gesamte Last der FSR-4.1-Berechnungen auf der klassischen GPU-Rechenleistung, ohne Unterstützung durch spezielle KI-Hardware. Um das Verfahren dennoch effizient ausführen zu können, sind umfangreiche Optimierungen erforderlich. Nach Angaben von AMD stellt insbesondere die Reduzierung der für das Upscaling benötigten Shader-Zyklen eine erhebliche technische Herausforderung dar.

Daher nimmt sich AMD mehr Zeit für die Anpassung an die ältere Architektur. Eine Unterstützung für RDNA-2-Grafikkarten ist derzeit für das Jahr 2027 vorgesehen. Einen konkreten Zeitplan nennt allerdings AMD nicht.

Ob FSR 4.1 auf RDNA 3 und RDNA 2 tatsächlich im Hinblick auf die Bildqualität wird mithalten können, werden erste Tests zeigen müssen. Wir sind inzwischen an einem Punkt angekommen, an dem FSR, Upscaling, AI, DLSS 4 und DLSS 4.5 mindestens eine gleichwertige, meistens sogar eine bessere Bildqualität als die native Auflösung bieten. Im Blindtest der Kollegen von Computerbase konnte sich das aktuelle DLSS 4.5 von NVIDIA durchsetzen, aber AMD hat mit FSR 4.1 aufgeholt.

Für Besitzer einer Karte der Radeon-RX-7000-Serie stellt das Angebot von FSR 4.1 ein gutes Update der Hardware dar. Gut, dass sich AMD doch noch entschieden hat, dies so umzusetzen. Über einen langen Zeitraum sah es nicht so aus, als könnte (oder wollte) AMD dies noch leisten. Auf FSR 4.1 auf RDNA 2 wird man aber noch etwas warten müssen. Gespannt sein dürfen alle Besitzer eines PC-Handhelds mit Ryzen-Prozessor mit GPU auf Basis von RDNA 3.5.

Die Diskussionen rund um die Computex bei diesem Thema dürften bei AMD ein Wachmacher gewesen sein.