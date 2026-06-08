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Analog zu den Gerüchten, AMD plane aktuell für die zweite Jahreshälfte 2027 den Start der nächsten Radeon-RX-Generation auf Basis der RDNA-5-Architektur, vermeldet Benchlife aus Asien, NVIDIA plane die GeForce-RTX-50-Super-Serie nun für Anfang 2027. Diese soll dann mit den GDDR7-Speicherchips mit jeweils 3 GB ausgestattet sein. Eine Karte mit 16 GB (8x 2 GB) wäre dann mit 24 GB (8x 3 GB) ausgestattet. Entsprechend ergäbe sich überall eine Steigerung der Speicherkapazität um +50 %.

Ursprünglich geplant war der Super-Refresh der GeForce-RTX-50-Serie für dieses Jahr. Aufgrund der enorm gestiegenen Speicherpreise hielt es NVIDIA aber nicht mehr für sinnvoll, dies in der geplanten Form umzusetzen. Also wurden die Pläne vorerst auf Eis gelegt, was zugleich bedeutet, dass wir in diesem Jahr keinerlei neue Grafikkarten-Serie sehen werden.

NVIDIA führte die GeForce-RTX-50-Serie auf Basis der Blackwell-Architektur Anfang 2025 ein. AMD folgte mit der Radeon-RX-9000-Serie mit RDNA-4-Architektur im März des gleichen Jahres.

Während NVIDIA also zunächst einen Refresh einziehen wird, kann AMD mit einer kompletten Neu- bzw. Weiterentwicklung aufwarten. Der Start des RTX Spark bzw. die Präsentation der dazugehörigen Roadmap offenbarte, dass es offenbar einen 3D-fähigen Ableger der Rubin-Architektur gibt. Rubin ist die GPU der KI-Plattform Vera Rubin, die in der zweiten Jahreshälfte 2026 ausgeliefert werden soll. Da NVIDIA 2028 mit Vera Rubin Spark als Nachfolger der ersten RTX-Spark-Generation aufwarten möchte, gibt es zumindest ein entsprechendes Endkunden-Derivat der Rubin-Architektur.

Allerdings lässt sich aus dem Zeitplan für Vera Rubin Spark kaum ablesen, wann ein entsprechender Ableger für die Desktop-GPU geplant ist.