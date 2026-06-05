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Auch wenn sich zur Computex bei NVIDIA vieles auf die Ankündigung von RTX Spark konzentriert, so gibt es auch aus anderen Bereichen einige Ankündigungen. Mit DLSS 4.5 gab es Anfang des Jahres ein Update für die Upsampling-Technik in Form der Nutzung der Transformer-Modelle der zweiten Generation. Auch die Multi Frame Generation wurde bis auf den Faktor sechs erweitert und bietet zudem mit Dynamic Multi Frame Generation einen dynamischen Ansatz.

Im August wird DLSS 4.5 auch im Hinblick auf die Ray-Reconstruction-Technik erweitert, denn auch hier sollen bald die Transformer-Modelle der zweiten Generation zum Einsatz kommen.

Ray Reconstruction in DLSS 4.5 soll insbesondere die Nutzung temporaler Informationen aus vorherigen Bildern verbessern und diese effizienter in die Berechnung einbeziehen. Zudem wurde das zugrunde liegende neuronale Netzwerk erweitert und soll nun über rund 20 % mehr Parameter verfügen. Gleichzeitig steigt die Rechenleistung des Modells um etwa 35 % gegenüber der vorherigen Generation.

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Im ersten Teil des Videos ist deutlich zu erkennen, dass der AI-Denoiser zu lange benötigt, um die bereits abgeschalteten Laser nicht mehr darzustellen. Ein ähnliches Verhalten zeigt sich auch in Indiana Jones und der Große Kreis. Hier geht es aber vermehrt um die Tatsache, dass der AI-Denoiser auf Änderungen in der Beleuchtung nur sehr trägt reagiert. Erst mit DLSS 4.5 werden die Änderungen direkt übernommen. Zudem bleiben hier einige Details erhalten und Schatten werden realistischer dargestellt.

DLSS 4.5 Ray Reconstruction soll im Laufe des Augusts erscheinen. Alle Besitzer einer Grafikkarte der GeForce-RTX-20-Serie und neuer werden DLSS 4.5 Ray Reconstruction unterstützen.