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Anfang der Woche fiel der Startschuss für die Radeon RX 9070 GRE, welche die Lücke zwischen der Radeon RX 9070 und Radeon RX 9600 XT füllen soll. Mit aktuell 559 Euro sind die Modelle der Radeon RX 9070 GRE im deutschen Handel zu finden. Damit sind die Karten sogar 10 Euro teurer, als die günstigen Modelle der Radeon RX 9070, die mit 16 GB und einem größeren GPU-Ausbau auch noch etwas mehr zu bieten hat. Diesen Umstand haben wir bereits im Rahmen unseres Tests vermutet.

Auf der Computex stellt PowerColor seine Modellvarianten der Radeon RX 9070 GRE vor. Dabei handelt es sich um die Radeon RX 9070 GRE Red Devil, Hellhound und Reaper – also die typische Modellvielfalt eines Modells bei PowerColor.

Nicht für seine aktuellen Modelle, womöglich aber für zukünftige plant PowerColor den Einsatz von UV-aktiven Drucken auf seinen Grafikkarten. Genauer gesagt könnte dies auf der Backplate umgesetzt werden und die Details des PCBs darstellen.

PowerColor würde die Backplates dann entsprechend bedrucken und einen Leuchtstreifen mit den Karten mitliefern, der dann wiederum vom Nutzer im Gehäuse verbaut werden kann. Aktuell noch ist man auf der Suche nach den richtigen Zulieferern und überlegt zudem, Aufkleber beizulegen, die beispielsweise die Strukturen eines Prozessors oder die auf den RAM--Modulen abbilden, sodass der Nutzer sich diese auf den CPU-Kühler oder Heatspreader des RAMs kleben kann.

Hier ist auch eure Meinung gefragt: Was haltet ihr von dem Konzept und würdet ihr dazu einen entsprechenden LED-Streifen für das Schwarzlicht verbauen?