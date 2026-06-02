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Inno3D nutzt die Computex 2026, um einen Ausblick auf aktuelle Grafikkartenmodelle und mögliche Designrichtungen kommender Generationen zu geben. Neue GPU-Serien von NVIDIA wurden bisher zwar noch nicht vorgestellt, dennoch hatte der Hersteller einige interessante Neuheiten und Konzeptstudien im Gepäck.

Ein auffälliger Trend bleibt die zunehmende Verbreitung weißer Grafikkarten. Inno3D bietet mittlerweile große Teile seines Portfolios auch in hellen Farbvarianten an. Am Messestand waren unter anderem Modelle der GeForce-RTX-5060-, RTX-5070-Ti- und RTX-5080-Serie in Weiß zu sehen. Die Karten kombinieren helle Kühlerverkleidungen mit silbernen Akzenten und RGB-Beleuchtung und richten sich an Nutzer, die ihre Systeme optisch aufeinander abstimmen möchten.

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Besonderes Interesse erfährt derzeit wohl die GeForce RTX 5090 iChill Frostbite Pro. Die Grafikkarte setzt auf einen vormontierten Wasserkühlungsblock und richtet sich an Enthusiasten, die maximale Leistung mit möglichst niedrigen Temperaturen verbinden möchten. Durch die werksseitige Integration der Wasserkühlung entfällt der Umbau der Grafikkarte, wodurch Garantieansprüche erhalten bleiben. Gleichzeitig profitieren Nutzer von einer optimierten Kühlung der GPU, des Speichers und der Spannungsversorgung. Die Kombination aus niedrigen Temperaturen und geringer Geräuschentwicklung macht solche Modelle insbesondere für leistungsstarke Gaming- und Workstation-Systeme interessant.

Darüber hinaus zeigte Inno3D mehrere Designstudien für zukünftige Grafikkartenkühler. Die Konzepte basieren auf aktuellen High-End-GPUs und dienen als Experimentierfeld für neue Kühl- und Gehäusekonzepte. Auffällig sind dabei großflächige Luftdurchlässe zur Verbesserung des Airflows sowie integrierte Displays an den Seiten der Kühlerverkleidung. Ergänzt werden diese durch holografisch wirkende Designelemente und eine offenere Bauweise, die eine effizientere Luftzirkulation ermöglichen soll.

Mit solchen Konzepten untersucht Inno3D, welche Funktionen und Designelemente bei zukünftigen Grafikkartengenerationen gefragt sein könnten. Neben Leistung, Lautstärke und Temperaturen rücken dabei zunehmend auch optische Aspekte in den Vordergrund. Insbesondere Displays direkt auf der Grafikkarte gewinnen bei mehreren Herstellern an Bedeutung und könnten künftig häufiger in High-End-Modellen zum Einsatz kommen.

Auch wenn die nächste NVIDIA-Generation noch auf sich warten lässt, zeigt Inno3D damit bereits, in welche Richtung sich Grafikkarten hinsichtlich Kühlung, Optik und Ausstattung entwickeln könnten.