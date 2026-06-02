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Viele Tech-Firmen feiern in diesem Jahr einen großen Geburtstag. Neben ROG (ASUS) wird auch Zotac in diesem Jahr 20 Jahre alt und hat in dieser langen Zeit bereits viele Produkte vorstellen und auf den Markt bringen können. Die allererste Grafikkarte von Zotac war übrigens eine passivgekühlte GeForce 7300 GT, die Zotac im Jahr 2006 auf der Cebit in Hannover ausgestellt hatte. Auch die später folgende GeForce 8600 GTS wurde im Single-Slot-Format gefertigt. Mit lediglich drei Exemplaren existiert zum 20. Geburtstag eine Sonderausgabe der GeForce RTX 5070 Ti, von der eine bei uns auf Hardwareluxx an einen unserer Leser verlost werden wird.

Am Zotac-Stand auf der Computex wurden auch noch weitere Grafikkarten aus der Vergangenheit ausgestellt. Darunter die wassergekühlte GeForce 9800 GTX, die GeForce GTX 780 Ti in der AMP-Version und auch die GeForce GTX 1080 Ti als Mini-Variante. Die erste AMP-Grafikkarte war die GeForce 8800 GT und diese kam im Dezember 2007 auf den Markt.

Das Mini-ITX-Mainboard-Format wurde zwar im Jahr 2001 entwickelt, doch Zotac hat ab 2008/2009 viel dazu beigetragen, dass die Platinen im kompakten Mini-ITX-Format populär wurden. Und ein erster Mini-PC aus diesem Zeitraum stammte von Zotac. Um wieder in die Gegenwart zurückzukommen: Als Neuheit stellte Zotac die dritte Generation des Magnus One aus, der eine sehr potente GeForce RTX 5080 im Small-Form-Factor-Format mitbringt.

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Gewinnspiel: Sonderausgabe der GeForce RTX 5070 Ti

Zum 20. Geburtstag hat das Unternehmen nur drei Exemplare einer Sonderausgabe der GeForce RTX 5070 Ti hergestellt. Maciej Wieczorek hat ein Exemplar (vielen Dank dafür!) für uns reserviert und wir dürfen dieses Exemplar an einen glücklichen Gewinner auf unserer Webseite verlosen. Zur GeForce RTX 5070 Ti müssen nicht viele Worte verloren werden. Es ist eine schnelle Grafikkarte für die WQHD-Auflösung (2.560 x 1044 Pixel), die 16 GB GDDR7-Speicher mitbringt.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss lediglich eine Frage beantwortet werden: Wann wurde bei Hardwareluxx die erste Grafikkarte von Zotac getestet? Die Antwort zu dieser Frage kann an folgende E-Mail-Adresse gesendet werden: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Etwa zwei Wochen nach der Computex werden wir den Gewinner unter allen Teilnehmern mit der richtigen Antwort per Losverfahren ermitteln.

Die Teilnahme von Mitarbeitern der teilnehmenden Firmen und der Hardwareluxx Media GmbH ist nicht erlaubt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das gewonnene Produkt kann nicht ausgezahlt werden. Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt und erhält die Ware im Anschluss zugesendet. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Bei mehreren korrekten Antworten entscheidet das Los. Die E-Mail-Adressen werden zu keinem weiteren Zweck als der Kontaktaufnahme für dieses Gewinnspiel genutzt und im Anschluss gelöscht.