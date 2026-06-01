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Auf der Computex feiert ASUS mit seiner Marke Republic of Gamers (ROG) das 20-jährige Jubiläum. Entsprechend gibt es im Komponentenbereich einige Highlights, von denen wir das ROG CROSSHAIR X870E EDITION 20 bereits vor einigen Tagen genauer beleuchtet haben. Bisher wenig bis nichts bekannt war zur ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20. Die ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 trägt dicker auf als das bisher bekannte Astral-Modell, ist in schwarz-gelb gehalten und bietet ein OLED-Display. Auch angehoben wird das Power-Limit – von 600 auf 800 W.

Gelöst wird die Stromversorgung über jeweils einen 12V-2×6- und einen GC-HPWR-Anschluss. Das grundsätzliche Design ist der Astral sehr ähnlich. Anstatt der ohnehin schon üppigen 3,8 werden jedoch 4,7 Slots belegt. ASUS nennt Abmessungen von 361 x 139.3 x 93.9 mm. Gerade mit Blickrichtung der Slotblende wirkt der Kühler deutlich überdimensioniert.

Das optische Highlight ist sicherlich das gebogene AMOLED-Display am hinteren Ende der Karte. Dieses kann auch abgenommen werden und wird per USB angesteuert. Dies gilt ebenso für die Backplate aus Glas.

Ob und in welchem Umfang die ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 es in den Handel schaffen wird, ist nicht bekannt. Die gleiche Frage stellen sich sicherlich viele bezüglich des ROG CROSSHAIR X870E EDITION 20.

Darüber hinaus gibt es die folgenden Sondermodelle: