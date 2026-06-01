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#AMD #Radeon-RX-9070-GRE #GPU #Grafikkarte #Computex #RDNA-4

Radeon RX 9070 GRE

AMD bringt die RDNA-4-Karte mit 12 GB weltweit auf den Markt

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AMD bringt die RDNA-4-Karte mit 12 GB weltweit auf den Markt
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Nach zahlreichen Gerüchten und Meldungen in den vergangenen Wochen überrascht es nicht, dass AMD zur Computex 2026 das bisher chinaexklusive Modell Radeon RX 9070 GRE nun für den weltweiten Markt vorstellt. Die Spezifikationen sind zum GRE-Modell identisch, welches im vergangenen Jahr vorgestellt wurde. Ab dem 1. Juni soll die Karte für 549 US-Dollar in den Handel kommen.

Im Februar 2025 führte AMD mit der Radeon RX 9070 und der Radeon RX 9070 XT die ersten Grafikkarten auf Basis der RDNA-4-Architektur ein. Derzeit sind die Modelle zu Preisen ab rund 550 Euro beziehungsweise 620 Euro erhältlich. Im Juni 2025 ergänzte AMD das Portfolio um die Radeon RX 9060 XT, deren Variante mit 8 GB Speicher aktuell ab etwa 300 Euro angeboten wird.

AMD Computex 2026
AMD Computex 2026
AMD Computex 2026
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Mit der Radeon RX 9070 GRE schließt AMD nun die Lücke zwischen diesen Preis- und Leistungsklassen. Nachdem die Grafikkarte bereits seit dem Sommer 2025 exklusiv in China erhältlich war, bringt AMD das Modell nun auch auf den internationalen Markt.

Gegenüberstellung der Karten

Radeon RX 9070 XT Radeon RX 9070Radeon RX 9070 GRERadeon RX 9060 XT
Architektur RDNA 4 RDNA 4RDNA 4RDNA 4
Fertigung TSMC N4P TSMC N4P
TSMC N4PTSMC N4P
GPU Navi 48 Navi 48Navi 48Navi 44
Chipgröße 357 mm² 357 mm²
357 mm²199 mm²
Anzahl der Transistoren 53,9 Milliarden 53,9 Milliarden
53,9 Milliarden29,7 Milliarden
Compute Units 64 564832
Shadereinheiten 4.096 3.5843.0722.048
RT-Beschleuniger 64 564832
KI-Beschleuniger 128 1129664
Game-Takt 2.400 MHz 2.070 MHz2.210 MHz2.625 MHz
Boost-Takt 2.970 MHz 2.520 MHz2.790 MHz3.230 MHz
Infinity Cache 64 MB 64 MB64 MB32 MB
Grafikspeicher 16 GB GDDR6 16 GB GDDR612 GB GDDR68 / 16 GB GDDR6
Speicherinterface 256 Bit 256 Bit192 Bit128 Bit
Speicherbandbreite 640 GB/s
 640 GB/s
432 GB/s322,2 GB/s
PCIe-Interface PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16PCIe 5.0 x16PCIe 5.0 x16
TBP 304 W 220 W220 W150 / 182 W
Preis 689 Euro (UVP) 629 Euro (UVP)549 Euro315 / 369 Euro (UVP)

Für die Radeon RX 9070 GRE verwendet AMD aber einen anderen Ausbau, um der Radeon RX 9070 etwas Platz zu lassen. So sieht AMD 48 Compute Units (CU) vor, was in 3.072 Shadereinheiten, 48 Raytracing-Beschleunigern und 96 KI-Beschleunigern resultiert.

Auch bei der Speicherausstattung muss die Radeon RX 9070 GRE Abstriche hinnehmen. AMD reduziert das Speicherinterface von 256 auf 192 Bit, wodurch die Speicherkapazität von 16 auf 12 GB GDDR6 sinkt. Entsprechend fällt auch die Speicherbandbreite geringer aus und liegt bei 432 GB/s. Die offizielle Total Board Power (TBP) beziffert AMD auf 220 Watt. Viele Custom-Designs dürften diesen Wert jedoch überschreiten.

Tests in Kürze

Üblicherweise erfolgt mit einem solchen Start auch eine Welle an Tests. Die Radeon RX 9070 GRE soll ab sofort erhältlich sein, bisher gab es diese Tests aber noch nicht. So viel können wir allerdings verraten: In Kürze werden wir bei Hardwareluxx einen Test eines Partnermodells der Radeon RX 9070 GRE präsentieren können. Dann werden wir vermutlich auch die Preisempfehlung in Euro kennen.

Quellen und weitere Links

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