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Nach zahlreichen Gerüchten und Meldungen in den vergangenen Wochen überrascht es nicht, dass AMD zur Computex 2026 das bisher chinaexklusive Modell Radeon RX 9070 GRE nun für den weltweiten Markt vorstellt. Die Spezifikationen sind zum GRE-Modell identisch, welches im vergangenen Jahr vorgestellt wurde. Ab dem 1. Juni soll die Karte für 549 US-Dollar in den Handel kommen.

Im Februar 2025 führte AMD mit der Radeon RX 9070 und der Radeon RX 9070 XT die ersten Grafikkarten auf Basis der RDNA-4-Architektur ein. Derzeit sind die Modelle zu Preisen ab rund 550 Euro beziehungsweise 620 Euro erhältlich. Im Juni 2025 ergänzte AMD das Portfolio um die Radeon RX 9060 XT, deren Variante mit 8 GB Speicher aktuell ab etwa 300 Euro angeboten wird.

Mit der Radeon RX 9070 GRE schließt AMD nun die Lücke zwischen diesen Preis- und Leistungsklassen. Nachdem die Grafikkarte bereits seit dem Sommer 2025 exklusiv in China erhältlich war, bringt AMD das Modell nun auch auf den internationalen Markt.

Gegenüberstellung der Karten

Radeon RX 9070 XT Radeon RX 9070 Radeon RX 9070 GRE Radeon RX 9060 XT Architektur RDNA 4 RDNA 4 RDNA 4 RDNA 4 Fertigung TSMC N4P TSMC N4P

TSMC N4P TSMC N4P GPU Navi 48 Navi 48 Navi 48 Navi 44 Chipgröße 357 mm² 357 mm²

357 mm² 199 mm² Anzahl der Transistoren 53,9 Milliarden 53,9 Milliarden

53,9 Milliarden 29,7 Milliarden Compute Units 64 56 48 32 Shadereinheiten 4.096 3.584 3.072 2.048 RT-Beschleuniger 64 56 48 32 KI-Beschleuniger 128 112 96 64 Game-Takt 2.400 MHz 2.070 MHz 2.210 MHz 2.625 MHz Boost-Takt 2.970 MHz 2.520 MHz 2.790 MHz 3.230 MHz Infinity Cache 64 MB 64 MB 64 MB 32 MB Grafikspeicher 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 12 GB GDDR6 8 / 16 GB GDDR6 Speicherinterface 256 Bit 256 Bit 192 Bit 128 Bit Speicherbandbreite 640 GB/s

640 GB/s

432 GB/s 322,2 GB/s PCIe-Interface PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 TBP 304 W 220 W 220 W 150 / 182 W Preis 689 Euro (UVP) 629 Euro (UVP) 549 Euro 315 / 369 Euro (UVP)

Für die Radeon RX 9070 GRE verwendet AMD aber einen anderen Ausbau, um der Radeon RX 9070 etwas Platz zu lassen. So sieht AMD 48 Compute Units (CU) vor, was in 3.072 Shadereinheiten, 48 Raytracing-Beschleunigern und 96 KI-Beschleunigern resultiert.

Auch bei der Speicherausstattung muss die Radeon RX 9070 GRE Abstriche hinnehmen. AMD reduziert das Speicherinterface von 256 auf 192 Bit, wodurch die Speicherkapazität von 16 auf 12 GB GDDR6 sinkt. Entsprechend fällt auch die Speicherbandbreite geringer aus und liegt bei 432 GB/s. Die offizielle Total Board Power (TBP) beziffert AMD auf 220 Watt. Viele Custom-Designs dürften diesen Wert jedoch überschreiten.

Tests in Kürze

Üblicherweise erfolgt mit einem solchen Start auch eine Welle an Tests. Die Radeon RX 9070 GRE soll ab sofort erhältlich sein, bisher gab es diese Tests aber noch nicht. So viel können wir allerdings verraten: In Kürze werden wir bei Hardwareluxx einen Test eines Partnermodells der Radeon RX 9070 GRE präsentieren können. Dann werden wir vermutlich auch die Preisempfehlung in Euro kennen.