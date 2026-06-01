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Eine Ankündigung im Oktober 2025 und eine News zu einem offenbar finalen PCB-Design von Crescent Island machten bereits die Runde. Zur Computex 2026 nennt Intel einige weitere Details zur Datacenter-GPU, mit der Intel nun auch ein größeres Stück vom KI-Kuchen abhaben möchte.

Bisher sprach Intel von einer Speicherkapazität von 160 GB an LPDD5X. Nun ist die Rede von bis zu 480 GB, was sich aber auch auf die Zusammenschaltung von mehreren Beschleunigern beziehen könnte. Schon der Leak des PCBs zeigte, dass Intel Crescent Island als PCIe-Beschleuniger umsetzen möchte, was Auswirkungen auf die Kühlung und damit Leistungsaufnahme hat. 350 W gibt Intel als TDP an.

Die GPU auf Basis der Xe3P-Architektur wird von einem 1.280 Bit breiten Speicherinterface flankiert. Mit LPDDR5X-9600 käme der KI-Beschleuniger auf eine Speicherbandbreite von 1,54 TB/s. Die Xe3p-Architektur ist auf die Ausführung von KI-Workloads hin optimiert und bietet die Unterstützung einer breiten Spanne an Datentypen: Vom für wissenschaftliche Anwendungen wichtigen FP64-Datentyp bis hin zum im KI-Segment effizienten FP4.

Die Datacenter-GPU alias Crescent Island soll den aktuell zunehmenden Bedarf an Inferencing-Beschleunigern decken. Nach Monaten und Jahren mit dem Training der KI-Modelle im Fokus kommt nun zunehmend die Anwenderseite mit dem Inferencing in den Fokus. Entsprechend verschiebt sich auch die Entwicklung und Bereitstellung der Hardware.

NVIDIA reagiert zunächst mit Rubin CPX, priorisierte in diesem Jahr aber die Croq LPU. Die Groq LPU ist ein spezialisierter Inferenzchip für KI-Sprachmodelle, der auf sehr niedrige Latenz und hohe Vorhersagbarkeit ausgelegt ist, statt auf möglichst breite Allzweck-Beschleunigung wie eine GPU. Groq beschreibt die LPU als "Language Processing Unit" und positioniert sie für schnelle, kosteneffiziente Inferenz in Rechenzentren.

Im Kern unterscheidet sich die LPU durch ihre auf Sprachverarbeitung und deterministische Abläufe optimierte Architektur, wodurch Anfragen mit möglichst gleichmäßigen Antwortzeiten verarbeitet werden sollen. Genau diese Spezialisierung macht sie vorrangig für Inference-Workloads interessant, während sie für klassische GPU-Aufgaben wie Rendering oder breit parallelisierte Rechenarbeit nicht als Ersatz gedacht ist.

Xe3P auch für "Next-Gen PC"

Die auf der Computex 2026 gezeigte Roadmap der GPU-Architekturen nennt für Xe3P auch den Einsatz für "Next Gen PC". Als Xe3 findet sich eine Abwandlung der Architektur bereits in den Panther-Lake-Prozessoren (Core-Ultra-300-Serie). Wie und in welcher Form sie als Xe3P in kommenden PC-Chips Verwendung finden wird, wird sich zeigen müssen. Zumindest aber hat Intel Zukunftspläne für die Xe-Architektur.