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#Zotac #GeForce-RTX-5080 #Wasserkuehlung #Computex #GPU #Grafikkarte

20-jähriges Jubiläum

Zotac feiert unter anderem mit einer wassergekühlten GeForce RTX 5080

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Zotac feiert unter anderem mit einer wassergekühlten GeForce RTX 5080
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In diesem Jahr wird Zotac sein 20-jähriges Jubiläum feiern und dazu unter anderem die Computex nutzen, um dies gebührend darzustellen. Dazu gehören offenbar auch einige Hardware-Komponenten, die als 20th Anniversary Edition aufgelegt werden.

Dazu gehören auch einige Modelle der GeForce-RTX-50-Serie. Diese sind größtenteils mit den bekannten Kühllösungen von Zotac (AMP Extreme Infinity oder Twin Edge) ausgestattet, allerdings hat der Hersteller die Farbgebung angepasst. Titanfarben präsentieren sich die Modelle der GeForce RTX 5070 20th Anniversary Edition.

Ein Highlight soll die GeForce RTX 5080 20th Anniversary Edition sein. Dieses Modell ist mit einem Wasserkühler ausgestattet. Es soll sich dabei laut offiziellen Angaben noch um einen Prototypen handeln.

Zotac GeForce RTX 5080 20th Anniversary Edition

Zusammen mit der Grafikkarte gezeigt wird das GAMING ALLOY, ein mATX-Gehäuse, welches für den asiatischen Raum gedacht ist.

Auf der Computex ausgestellt werden sollen PC-Builds im GAMING ALLOY und auch mit der GeForce RTX 5080 20th Anniversary Edition in einem Custom-Loop. Wir erhoffen uns von Ort auch weitere Informationen zu den Sondermodellen und vor allem der wassergekühlten Karte.

Quellen und weitere Links

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