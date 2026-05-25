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Im Sommer des vergangenen Jahres brachte AMD die Radeon RX 9070 GRE für den chinesischen Markt. Nun scheint AMD den Start dieses Modells für weitere Märkte vorzubereiten. Dies geht aus einer Produktverpackung hervor, auf die Videocardz verweist. Im Unterschied zur Sapphire Radeon RX 9070 GRE Pulse für den chinesischen Markt zeigt die Verpackung der internationalen Variante die weltweite Auslegung dieses Modells.

Die folgende Abbildung zeigt die Verpackung der Sapphire Radeon RX 9070 GRE Pulse für den chinesischen Markt. Auf der internationalen Variante fehlen die chinesischen Schriftzeichen unter dem Sapphire-Schriftzug.

Die Radeon RX 9070 GRE verwendet die Navi-48-GPU, allerdings mit 48 Compute Units auf Basis der RDNA-4-Architektur. Damit kommt die Karte auf 3.072 Shadereinheiten und setzt sich vom GPU-Ausbau zwischen die Radeon RX 9060 XT und Radeon RX 9070. Das Speicherinterface fällt hier mit 192 Bit aber etwas schmaler aus, als bei der Radeon RX 9070 (XT). Damit einher geht auch ein Speicherausbau mit 12 ansatt 16 GB GDDR6.

Wann genau die Radeon RX 9070 GRE nun weltweit verfügbar sein soll und welchen Preis AMD aufrufen wird, ist nicht bekannt. Die Computex 2026 in der kommenden Woche aber bietet sich sicherlich als Termin für die Ankündigung an.