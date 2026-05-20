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Im Oktober 2025 kündigte Intel mit Crescent Island eine neue Datacenter-GPU auf Basis der Xe3P-Architektur mit 160 GB LPDDR5X an. In der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres will Intel damit neben den Xeon-Prozessoren auch bei den KI-Beschleunigern wieder mitspielen.
Nun sind Fotos der Vor- und Rückseite des PCBs aufgetaucht. Diese zeigen den Platz für das riesige GPU-Package, nebst Platz für die Strom- und Spannungsversorgung und das PCI-Express-Interface mit 16 Lanes. Auf der Vorderseite des PCBs sind auf drei von vier Seiten des Packages die Pads für die LPDDR5X-Speicherchips zu erkennen. Auf der Vorderseite sind dies 12 Pads, auf der Rückseite weitere acht, sodass wir auf insgesamt 20 LPDDR5X-Chips kommen. Um auf die 160 GB an Gesamtkapazität zu kommen, verfügen diese 20 LPDDR5X-Chips über eine Kapazität von jeweils 8 GB.
Ein einzelner LPDDR5X-Chip besitzt in der Regel ein 16 Bit breites Dateninterface pro Channel. Der entscheidende Punkt ist aber: Ein Package kann mehrere unabhängige 16-Bit-Channel enthalten. Typischerweise werden in diesem Bereich LPDDR5X-Chips mit 32 Bit (2x 16 Bit) eingesetzt. Für den Einsatz von LPDDR5X-8533 an einem 640 Bit breiten Speicherinterface ergäbe dies eine Speicherbandbreite von 682,6 GB/s.
Die Stromversorgung des PCIe-Beschleunigers erfolgt offenbar per 12V-2x6-Anschluss am hinteren Ende der Karte.
Intel positioniert Crescent Island als Alternative zu Lösungen von AMD und NVIDIA, zumindest für das Inferencing großer KI-Modelle. Der Name der Architektur Xe3P wurde erstmals im vergangenen Jahr im Rahmen der Intel Tech Tour erwähnt. Konkrete Details zu den technischen Hintergründen liegen bislang jedoch nicht vor.
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