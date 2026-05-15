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Für Sammler und/oder Star-Wars-Fans wird es von MSI eine Sonderausgabe der GeForce RTX 5080 in der The-Mandalorian-and-Grogu-Edition geben, die in Europa sehr streng auf lediglich 500 Exemplare limitiert sein wird. Zu der GeForce RTX 5080 müssen wir nun eigentlich keine großartigen Worte mehr verlieren. Es handelt sich um eine sehr potente Grafikkarte mit der Blackwell-Arcihtektur und einem 16 GB großen GDDR7-Speicher. Laut MSI erfolgt der Verkaufsstart der Sonderausgabe am 22. Mai.

So ohne weiteren Grund wird es die Sonderausgabe der GeForce RTX 5080 natürlich nicht geben. Am Tag es Verkaufsstarts am 22. Mai kommt nämlich der Star-Wars-Film "The Mandalorian and Grogu" in die Kinos. MSI hat sich gedacht, dass man zu diesem Anlass eine limitierte Ausgabe der GeForce RTX 5080 mit angepasstem Look herausbringen könnte. Als Grunddesign wurde die Gaming Trio genommen und farblich angepasst. Demnach befinden sich auf der Vorderseite drei Axiallüfter. Auf der Rückseite kann der Nutzer die Grafikkarte mit einer von vier beiliegenden Blenden zieren, die sich magnetisch anbringen lassen. Mit beigelegt wird eine per Schraubmechanismus in die Höhe verstellbare Grafikkarten-Stütze als Grogu-Figur.

Unter der Haube steckt natürlich die bereits geläufige GB203-400-A1-GPU von NVIDIA, die über 10.752 Shader-Einheiten verfügt und von 8x 2-GB-GDDR7-Speicherchips mit 30 Gbit/s begleitet wird und durch das vorliegende 256-bit-Speicherinterface auf eine Speicherbandbreite von 960 GB/s kommen.

Zu kaufen geben wird es die Sonderausgabe der GeForce RTX 5080 ab dem 22. Mai im MSI-eShop und bei ausgewählten Online-Händlern. Den Preis nannte MSI in der Pressemitteilung leider nicht. Wenn wir uns die Preise für die GeForce RTX 5080 anschauen, sind im Minimum 1.400 Euro realistisch. Wer die Grafikkarte kaufen möchte, muss schnell sein, denn für ganz Europa ist die Stückzahl streng auf 500 Stück limitiert.