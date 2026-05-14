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Nun also doch: Nach langen Diskussionen sowie einer Exklusivität für die aktuelle Radeon-RX-9000-Serie wird FSR 4.1 nun auch für die älteren Karten auf Basis der RDNA-3-Architektur (Radeon-RX-7000-Serie) erscheinen. Ab Juli soll es soweit sein. Damit öffnet AMD die aktuelle Technik im FSR Upscaling für Millionen weitere Spieler. Anfang 2027 sollen auch Besitzer einer Radeon-RX-6000-Karte in den Genuss von FSR 4.1 kommen.

AMD begründete das Fehlen der Unterstützung von FSR 4 für die Radeon-RX-7000-Serie bisher damit, dass die KI-Modelle auf die zweite Generation der KI-Beschleuniger in der RDNA-4-Architektur optimiert seien. Damit diese mit dem entsprechenden Endergebnis auch auf den RDNA-2- und RDNA-3-Karten laufen, habe man FSR an die Ausführung in INT8 angepasst. Inoffiziell war der Einsatz von FSR 4 auf der Radeon-RX-7000-Serie bereits möglich. Jetzt folgt die offizielle Unterstützung.

Allerdings waren die vergangenen Monate von reichlich Frust geprägt. Vor über einem Jahr kündigte AMD gemeinsam mit der Vorstellung der RDNA-4-Architektur an, dass FSR 4 auch für die Radeon-RX-7000-Serie umgesetzt werden soll. Später dann wollte man nichts mehr davon wissen. Eigentlich längst abgeschrieben, kommt die heutige Ankündigung von AMD mehr als überraschend.

This July, RDNA 3 players will experience FSR Upscaling 4.1, delivering sharper visuals and smoother gameplay than ever before. I’m grateful to our fans. Your enthusiasm and ideas inspire us to keep pushing gaming forward. FSR Upscaling 4.1 on RDNA 3 will be ready out of the box for Radeon 7000 Series players in over 300 supported games at launch. And for our RDNA 2 players, we have something exciting coming in early 2027. FSR Upscaling 4.1 will be coming to your cards as well, bringing sharper visuals and smoother gameplay to even more gamers. We cannot wait to show you what is next. Stay tuned - Jack Huynh, SVP Computing und Graphics bei AMD

Schon im Juli soll es also so weit sein. Bereits vom Start weg sollen mehr als 300 Spiele unterstützt werden. Im Grunde werden dies alle Spiele sein, die auch schon mit der Radeon-RX-9000-Serie und FSR 4 funktionieren.

Laut AMD wird FSR 4.1 im Vergleich zu FSR 3.1 allerdings mehr Leistung benötigen, was sich in geringeren FPS niederschlagen wird. Allerdings steigt die Darstellungsqualität deutlich an. Wer zukünftig auf FSR 4.1 Performance spielt, soll aber auf ein ähnliches FPS-Niveau wie bei FSR 3.1 Qualität kommen – bei besserer Bildqualität.

Noch unklar ist, inwieweit die nun offizielle Umsetzung von FSR 4.1 für die Radeon-RX-7000-Serie sich von der bisherigen, inoffiziellen Variante unterscheiden wird. Im Juli werden wir dann sehen, wie gut sich die beiden beliebten Modelle Radeon RX 7900 XT und RX 7900 XTX mit FSR 4.1 schlagen werden – sowohl im Hinblick auf die Leistung als auch auf die Bildqualität.

Eine gute Nachricht ist dies auch für alle Besitzer eines Windows-Handhelds mit AMD-CPU, etwa für den ASUS ROG Xbox Ally X (Test). Der Handheld verwendet den AMD Ryzen Z2 Extreme mit einer integrierten Grafikeinheit auf Basis der RDNA-3.5-Architektur. Auch die Valve Steam Machine wird davon profitieren. Anfang 2027 dürfte FSR 4.1 dann auch den Weg auf das Steam Deck sowie die originalen ROG Allys finden.