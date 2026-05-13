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Anfang der Woche veröffentlichte des Entwicklerstudio IO Interactive die Hardwarevoraussetzungen für 007 First Light bei einer hochauflösenden Darstellung und mit hohen Qualitätseinstellungen. NVIDIA ist enger Technologiepartner für den kommenden Titel und entsprechend werden unter anderem DLSS 4.5, Multi Frame Generation sowie Ray- und Pathtracing-Effekte zum Einsatz kommen.
Nun verkündet NVIDIA, dass Käufer einer Karte der GeForce-RTX-50-Serie das Spiel kostenlos erhalten werden. Wer sich zum Kauf einer GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5070 und RTX 5060 Ti entscheidet, ist für die Aktion qualifiziert. Auch wer sich ein Notebook anschafft, bekommt einen kostenlosen Key. Hier nennt NVIDIA die GeForce RTX 5060 Laptop GPU als Einstieg bis zur GeForce RTX 5090 Laptop GPU.
Käufer, die sich zwischen dem 13. Mai und dem 10. Juni 2026 für den Kauf einer Grafikkarte entscheiden, können an der Aktion teilnehmen. Das Einlösen der Codes ist bis zum 8. Juli möglich. Alle weiteren Informationen zur Aktion sind unter anderem bei NVIDIA verfügbar.
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