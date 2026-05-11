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Offenbar plant AMD die Einführung eines neuen Einstiegsmodells in der Radeon-RX-9000-Serie. Die Radeon RX 9050 soll unterhalb der Radeon RX 9060 platziert werden. Die entsprechenden (vorläufigen) technischen Daten liefert Videocardz und dazu auch einen Screenshot der entsprechenden Übersicht, wie sie an die Boardpartner gegangen sein soll. Mit Vorsicht genießen sollte man die Meldung aber dennoch.
Basis soll die schon bekannte Navi-44-GPU mit RDNA-4-Architektur sein. Mit 2.048 Shadereinheiten, organisiert in 32 Compute Units, soll die Radeon RX 9050 den gleichen Ausbau wie die Radeon RX 9060 XT (Test) besitzen. Über einen deutlich reduzierten Takt wird die Hardware entsprechend positioniert. Die Taktreduzierung bewegt sich im Bereich von 500 bis 600 MHz, was recht deutlich wäre und die Radeon RX 9050 auch langsamer als eine Radeon RX 9060 machen soll.
|Radeon RX 9060 XT
|Radeon RX 9060
|Radeon RX 9050
|Architektur
|RDNA 4
|RDNA 4
|RDNA 4
|Fertigung
|TSMC N4P
|TSMC N4P
|TSMC N4P
|GPU
|Navi 44 XT
|Navi 44 XL
|Navi 44 XT
|Chipgröße
|199 mm²
|199 mm²
|199 mm²
|Anzahl der Transistoren
|29,7 Milliarden
|29,7 Milliarden
|29,7 Milliarden
|Compute Units
|32
|28
|32
|Shadereinheiten
|2.048
|1.792
|2.048
|RT-Beschleuniger
|32
|28
|32
|KI-Beschleuniger
|64
|56
|64
|Game-Takt
|2.625 MHz
|2.400 MHz
|1.920 MHz
|Boost-Takt
|3.230 MHz
|2.990 MHz
|2.600 MHz
|Infinity Cache
|32 MB
|32 MB
|32 MB
|Grafikspeicher
|8 / 16 GB GDDR6
|8 GB GDDR6
|8 GB GDDR6
|Speicherinterface
|128 Bit
|128 Bit
|128 Bit
|Speicherbandbreite
|322,2 GB/s
|288 GB/s
|288 GB/s
|PCIe-Interface
|PCIe 5.0 x16
|PCIe 5.0 x16
|PCIe 5.0 x16
|TDP
|150 / 182 W
|132 W
|-
|Preis
|315 / 369 Euro
|-
|-
Zur Ausstattung der Radeon RX 9050 gehören weiterhin 8 GB an GDDR6-Speicher an einem 128 Bit breiten Speicherinterface. Die Speicherbandbreite soll sich mit 288 GB/s auf dem Niveau der Radeon RX 9060 bewegen. Dank der Nutzung der Navi-44-GPU wird die Radeon RX 9050 die vollen 16 PCI-Express-5.0-Lanes verwenden – auch wenn in diesem Leistungsbereich auch acht Lanes mehr als ausreichend wären.
Die TDP der Radeon RX 9050 wird im Rahmen der technischen Details nicht genannt. In etwa 120 W dürften es sein – etwas weniger als bei der Radeon RX 9060.
Wann AMD die Radeon RX 9050 vorstellen wird, ist nicht bekannt. Die Computex in vier Wochen bietet sich natürlich an, wenngleich das Interesse an einem weiteren Ableger im unteren Preissegment nur schwer abzuschätzen ist.