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Neues Einstiegsmodell

AMD soll Radeon RX 9050 planen

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AMD soll Radeon RX 9050 planen
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Offenbar plant AMD die Einführung eines neuen Einstiegsmodells in der Radeon-RX-9000-Serie. Die Radeon RX 9050 soll unterhalb der Radeon RX 9060 platziert werden. Die entsprechenden (vorläufigen) technischen Daten liefert Videocardz und dazu auch einen Screenshot der entsprechenden Übersicht, wie sie an die Boardpartner gegangen sein soll. Mit Vorsicht genießen sollte man die Meldung aber dennoch.

Basis soll die schon bekannte Navi-44-GPU mit RDNA-4-Architektur sein. Mit 2.048 Shadereinheiten, organisiert in 32 Compute Units, soll die Radeon RX 9050 den gleichen Ausbau wie die Radeon RX 9060 XT (Test) besitzen. Über einen deutlich reduzierten Takt wird die Hardware entsprechend positioniert. Die Taktreduzierung bewegt sich im Bereich von 500 bis 600 MHz, was recht deutlich wäre und die Radeon RX 9050 auch langsamer als eine Radeon RX 9060 machen soll.

Gegenüberstellung der Karten

Radeon RX 9060 XTRadeon RX 9060Radeon RX 9050
Architektur RDNA 4RDNA 4RDNA 4
Fertigung TSMC N4PTSMC N4PTSMC N4P
GPU Navi 44 XTNavi 44 XLNavi 44 XT
Chipgröße 199 mm²
199 mm²
199 mm²
Anzahl der Transistoren 29,7 Milliarden
29,7 Milliarden29,7 Milliarden
Compute Units 322832
Shadereinheiten 2.0481.7922.048
RT-Beschleuniger 322832
KI-Beschleuniger 645664
Game-Takt 2.625 MHz2.400 MHz1.920 MHz
Boost-Takt 3.230 MHz2.990 MHz2.600 MHz
Infinity Cache 32 MB32 MB32 MB
Grafikspeicher 8 / 16 GB GDDR68 GB GDDR68 GB GDDR6
Speicherinterface 128 Bit128 Bit128 Bit
Speicherbandbreite 322,2 GB/s288 GB/s288 GB/s
PCIe-Interface PCIe 5.0 x16PCIe 5.0 x16PCIe 5.0 x16
TDP 150 / 182 W132 W-
Preis 315 / 369 Euro--

Zur Ausstattung der Radeon RX 9050 gehören weiterhin 8 GB an GDDR6-Speicher an einem 128 Bit breiten Speicherinterface. Die Speicherbandbreite soll sich mit 288 GB/s auf dem Niveau der Radeon RX 9060 bewegen. Dank der Nutzung der Navi-44-GPU wird die Radeon RX 9050 die vollen 16 PCI-Express-5.0-Lanes verwenden – auch wenn in diesem Leistungsbereich auch acht Lanes mehr als ausreichend wären.

Zugehöriges Artikelbild

Die TDP der Radeon RX 9050 wird im Rahmen der technischen Details nicht genannt. In etwa 120 W dürften es sein – etwas weniger als bei der Radeon RX 9060.

Wann AMD die Radeon RX 9050 vorstellen wird, ist nicht bekannt. Die Computex in vier Wochen bietet sich natürlich an, wenngleich das Interesse an einem weiteren Ableger im unteren Preissegment nur schwer abzuschätzen ist.

Quellen und weitere Links

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