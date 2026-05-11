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Offenbar plant AMD die Einführung eines neuen Einstiegsmodells in der Radeon-RX-9000-Serie. Die Radeon RX 9050 soll unterhalb der Radeon RX 9060 platziert werden. Die entsprechenden (vorläufigen) technischen Daten liefert Videocardz und dazu auch einen Screenshot der entsprechenden Übersicht, wie sie an die Boardpartner gegangen sein soll. Mit Vorsicht genießen sollte man die Meldung aber dennoch.

Basis soll die schon bekannte Navi-44-GPU mit RDNA-4-Architektur sein. Mit 2.048 Shadereinheiten, organisiert in 32 Compute Units, soll die Radeon RX 9050 den gleichen Ausbau wie die Radeon RX 9060 XT (Test) besitzen. Über einen deutlich reduzierten Takt wird die Hardware entsprechend positioniert. Die Taktreduzierung bewegt sich im Bereich von 500 bis 600 MHz, was recht deutlich wäre und die Radeon RX 9050 auch langsamer als eine Radeon RX 9060 machen soll.

Gegenüberstellung der Karten

Radeon RX 9060 XT Radeon RX 9060 Radeon RX 9050 Architektur RDNA 4 RDNA 4 RDNA 4 Fertigung TSMC N4P TSMC N4P TSMC N4P GPU Navi 44 XT Navi 44 XL Navi 44 XT Chipgröße 199 mm²

199 mm²

199 mm²

Anzahl der Transistoren 29,7 Milliarden

29,7 Milliarden 29,7 Milliarden Compute Units 32 28 32 Shadereinheiten 2.048 1.792 2.048 RT-Beschleuniger 32 28 32 KI-Beschleuniger 64 56 64 Game-Takt 2.625 MHz 2.400 MHz 1.920 MHz Boost-Takt 3.230 MHz 2.990 MHz 2.600 MHz Infinity Cache 32 MB 32 MB 32 MB Grafikspeicher 8 / 16 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Speicherinterface 128 Bit 128 Bit 128 Bit Speicherbandbreite 322,2 GB/s 288 GB/s 288 GB/s PCIe-Interface PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 TDP 150 / 182 W 132 W - Preis 315 / 369 Euro - -

Zur Ausstattung der Radeon RX 9050 gehören weiterhin 8 GB an GDDR6-Speicher an einem 128 Bit breiten Speicherinterface. Die Speicherbandbreite soll sich mit 288 GB/s auf dem Niveau der Radeon RX 9060 bewegen. Dank der Nutzung der Navi-44-GPU wird die Radeon RX 9050 die vollen 16 PCI-Express-5.0-Lanes verwenden – auch wenn in diesem Leistungsbereich auch acht Lanes mehr als ausreichend wären.

Die TDP der Radeon RX 9050 wird im Rahmen der technischen Details nicht genannt. In etwa 120 W dürften es sein – etwas weniger als bei der Radeon RX 9060.

Wann AMD die Radeon RX 9050 vorstellen wird, ist nicht bekannt. Die Computex in vier Wochen bietet sich natürlich an, wenngleich das Interesse an einem weiteren Ableger im unteren Preissegment nur schwer abzuschätzen ist.