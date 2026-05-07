Werbung

Die PCI-SIG hat den Draft 0.5 für PCI-Express 8.0 veröffentlicht. Damit bleibt die nächste Variante des PCIe-Standards im Fahrplan, um 2028 die finalen Spezifikationen an die Mitglieder zu veröffentlichen. Drei bis vier Jahre später sollen dann die Geräte mit PCI-Express 8.0 auf den Markt kommen.

Im Herbst 2025 veröffentlichte die PCI-SIG die Ziel-Spezifikationen für PCI-Express 8.0. Darin vorgesehen ist eine erneute Verdopplung der Datenrate auf 256 GT/s. Beim Encoding und der Signalmodulation soll es für PCI-Express 8.0 bei einer 1b/1b mit Flit-Mode und PAM4 bleiben. Die Verdopplung der Datenrate wird also durch höhere Taktraten erreicht, was natürlich besondere Anforderungen an die Signalqualität stellt.

Gegenüberstellung der PCI-Express-Standards PCIe-Revision maximale Datenrate Encoding Signalmodulation Bandbreite x1/x16 Lanes PCIe 8.0 (2028) 256 GT/s 1b/1b PAM4 64 GB/s / 1 TB/s PCIe 7.0 (2025) 128 GT/s 1b/1b PAM4 32 GB/s / 512 GB/s PCIe 6.0 (2022) 64 GT/s 1b/1b PAM4 16 GB/s / 256 GB/s PCIe 5.0 (2019) 32 GT/s 128b/130b NRZ 8 GB/s / 128 GB/s PCIe 4.0 (2017) 16 GT/s 128b/130b

NRZ 4 GB/s / 64 GB/s PCIe 3.0 (2010) 8 GT/s 128b/130b

NRZ 2 GB/s / 32 GB/s PCIe 2.0 (2007) 5 GT/s 8b/10b NRZ 1 GB/s / 16 GB/s PCIe 1.0 (2003) 2,5 GT/s 8b/10b

NRZ 500 MB/s / 8 GB/s

Eine PCI-Express-8.0-Lane käme somit auf eine Bandbreite von 64 GB/s – PCI-Express 4.0 benötigt dazu 16 Lanes. Mit den vollen 16 Lanes kommt PCI-Express 8.0 wiederum auf 1 TB/s (bidirektional).

Neben der reinen Bandbreite stehen vermehrt auch die Energieeffizienz sowie möglichst niedrige Latenzen im Fokus.

In der Theorie stehen die 256 GT/s nun auf dem Papier fest. Wie dies in der Praxis umgesetzt werden wird, ist die spannende Frage. Die PAM4-Signaltechnik und immer höhere Taktraten stellen besondere Herausforderungen an die Signalintegrität. Kopfzerbrechen bereitete seinerzeit die Umsetzung von PCI‑Express 5.0. Mit PCI‑Express 6.0 sollte PAM4 die Sache etwas vereinfachen und dennoch steigt hier bereits die Komplexität im PCB-Design, aber auch für die Stecker und Kabel.

Mit PCI-Express 7.0 und 8.0 werden die Anforderungen ungleich höher sein. Die höheren Anforderungen ergeben sich auch für die Leiterplattenmaterialien im Hinblick auf das Loss Budget, das eingesetzte Dielektrikum und die Trace-Längen.

Immer wieder kommen optische Verbindungen für PCI-Express ins Spiel. Eine konkrete Umsetzung gibt es bisher nicht und noch beabsichtigt die PCI-SIG auch nicht,sich festzulegen, ab welcher Version auch optische Verbindungen zum Einsatz kommen werden. PCI-SIG Optical Workgroup evaluiert ständig den möglichen Einsatz und arbeitet hier mit den Boardmembern wie AMD, Intel, NVIDIA und vielen mehr zusammen.

Aufgrund der immer höheren Anforderungen in den Rechenzentren entwickeln sich die neuen PCI-Express-Versionen auch immer weiter in diese Richtung. Für den Endkunden spielt die dreijährige Kadenz zwischen den immer neuen Versionen kaum mehr eine Rolle. In diesem Jahr könnten wir zumindest die ersten Ankündigungen einer PCI-Express-6.0-Plattform sehen. Die finalen Spezifikationen dazu wurden im Frühjahr 2022 veröffentlicht. Es sollte also vier Jahre dauern. Für PCI-Express 7.0 wurde dieser Schritt im Juni 2025 gemacht. Bis PCI-Express 8.0 also zur konkreten Umsetzung kommt, wird es noch einige Zeit dauern.

Auf der dazugehörigen Messe stellten einige Mitglieder und Sponsoren der PCI-SIG ihre aktuellen Entwicklungen aus, die sich aber noch auf die baldige Einführung von PCI-Express 6.0 sowie die Entwicklung von PCI-Express 7.0 konzentrierten.