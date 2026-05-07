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AMD setzt mit der Instinct MI350P eine PCI-Express-Lösung zwischen die Radeon-AI-Pro- und Instinct-MI-UBB8-Modelle. Die Instinct MI350P basiert, wie der Serienname bereits verrät, auf der CDNA-4-Architektur und ist damit ein Bestandteil der Instinct-MI300-Serie. Die lokale KI-Forschung kommt, aufgrund der immer größeren KI-Modelle und der höheren Anforderungen an die Rechenleistung, mit der von AMD gebotenen Hardware in Form der Radeon-AI-Pro-Serie an gewisse Grenzen, die man mit der Instinct MI350P nun umgehen möchte. KI-Modelle mit etwa 200 Milliarden Parametern sollen auf der Instinct MI350P Platz finden.

Vorgestellt wurden die KI-Beschleuniger der Instinct-MI300-Serie im Juni des vergangenen Jahres. Grundsätzlich gibt es hier mit der Instinct MI350X und Instinct MI355X zwei Modelle, die sich als OAM-Modul nur in der TDP von 1.000 bzw. 1.400 W unterscheiden.

Auf der Instinct MI350P kommen halb so viele Funktionseinheiten zum Einsatz, wie bei den großen Brüdern. Wir sprechen also von 128 Compute Units verteilt auf acht XDCs auf dem Package. Auch das Speicherinterface fällt mit 4.096 Bit nur halb so breit aus, was auch Auswirkungen auf die Speicherkapazität hat. 144 GB an HBM3E sind vorhanden und somit kommt die Instinct MI350P auf eine Speicherbandbreite von maximal 4 TB/s.

Die TDP kann zwischen 450 und 600 W konfiguriert werden und entsprechend fällt auch die theoretische Rechenleistung je nach Datentyp unterschiedlich aus. Im Vergleich zur Instinct MI350X sprechen wir aber auch hier von rund der Hälfte.

Die Möglichkeit, mehrere Instinct MI350P via Infinity Fabric Link zusammenzufassen, gibt es nicht. Allerdings können bis zu acht dieser GPUs in einem Knoten zusammengefasst werden. Die Kommunikation findet dann über PCI-Express statt. Unterstützt wird hier der Standard 5.0.

Die gesamte Karte und vor allem das GPU-Package sind mit einem großen Kühlkörper versehen, der die komplette Karte abdeckt. Es handelt sich um ein FHFL-Dual-Slot-Design, welches auf den Luftstrom des Server angewiesen ist. Damit soll die Abwärme von bis zu 600 W abgeführt werden. Die zusätzliche Stromversorgung erfolgt über einen 12V-2x6-Anschluss am hinteren Ende der Karte.

Die Instinct MI350P soll in Kürze direkt bei den OEMs wie Dell, Cisco, HPE, Supermicro, Lenovo und vielen mehr erhältlich sein. Einen Einzelpreis für den PCIe-KI-Beschleuniger kennen wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht.