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Vor genau zehn Jahren kündigte NVIDIA mit der GeForce GTX 1080 das erste Modell der GeForce-GTX-10-Serie auf Basis der Pascal-Architektur an. Angekündigt wurde die Hardware heute genau vor zehn Jahren. Den Test der GeForce GTX 1080 Founders Edition gab es in einer XXL-Variante ein paar Tage später, gefolgt vom Test der GeForce GTX 1070 in der Founders Edition.

Herzstück der GTX-10-Serie war die Pascal-Architektur, die gegenüber der Vorgängerarchitektur Maxwell einen fundamentalen Technologiesprung darstellte. Erstmals setzte NVIDIA im Consumer-Segment auf einen 16-nm-FinFET-Fertigungsprozess, was sowohl höhere Transistordichten als auch deutlich gesteigerte Energieeffizienz ermöglichte. Vorgestellt wurde die Pascal-Architektur schon rund vier Wochen vor den GeForce-Karten auf der GTC 2016.

Auf GPU-Ebene setzte NVIDIA die kontinuierliche Evolution der Streaming-Multiprozessoren fort, mit stärker spezialisierten Einheiten und höherer Parallelität, was sich direkt in messbaren Leistungszuwächsen niederschlug. Neu war zudem die Unterstützung von DisplayPort 1.4 und HDMI 2.0b. Zudem gab es eine weiterentwickelte Delta Color Compression, die die Speicherbandbreite effektiver nutzte. Auch ein Hardware-Decoding für HEVC und VP9 wurde geboten.

Mit der Einführung von Modellen wie der GeForce GTX 1080 und GeForce GTX 1070 gelang NVIDIA ein für heutige Maßstäbe ungewöhnlich klarer Generationssprung: Die neue High-End-Klasse erreichte oder übertraf die Leistung vorheriger Enthusiastenmodelle deutlich, bei gleichzeitig geringeren Preisen (im Vergleich zu einer Titan X beispielsweise). Besonders die später erschienene GeForce GTX 1060 etablierte sich als Massenprodukt, da sie Performance auf Niveau einer GeForce GTX 980 zu deutlich niedrigeren Kosten bot. Aktuell geht die Entwicklung eher in die andere Richtung. Die Grafikkarten werden maßgeblich durch verbesserte Softwarefunktionen in der FPS-Darstellung immer schneller und die Preise schießen nach oben.

Auswirkungen der GeForce-RTX-10-Serie gab es auch auf das Notebook-Segment: Erstmals wurde nahezu Desktop-GPU-Leistung in mobile Formfaktoren übertragen, ohne drastische Einschnitte bei Taktraten oder Ausstattung. Dies führte zu einer deutlichen Aufwertung von Gaming-Notebooks als ernsthafte Alternative zu Desktop-Systemen.

AMD konnte mit seiner damaligen Polaris-Generation im High-End-Bereich nicht gleichziehen, wodurch NVIDIA eine dominierende Stellung einnahm – insbesondere im Enthusiasten- und Notebook-Segment – die bis heute anhält.

Viele Modelle – insbesondere die GeForce GTX 1060 und 1080 Ti – blieben über Jahre hinweg relevant und weitverbreitet. Selbst 2025 waren Pascal-basierte Grafikkarten noch in einem messbaren Anteil von Systemen im Einsatz.

Rückblickend wirkt Pascal wie der Höhepunkt der klassischen Rasterisierungsgeneration – kurz bevor mit der GeForce-RTX-20-Serie Hardware-Raytracing und KI-Features (Tensor Cores, DLSS) Einzug hielten, die bis heute jede weitere Hardware-Generation von NVIDIA dominieren.

Die GeForce-GTX-10-Serie war ein wichtiger Meilenstein für den Grafikkartenmarkt. Sie kombinierte den Technologiesprung in der Fertigung (FinFET) mit klarer Produktpositionierung und einem attraktiven Gesamtangebot. Auch in unserer Rückschau gelten die Karten als eine der ausgewogensten Generationen aus Leistung, Effizienz und Preisgestaltung. Es handelt sich um die letzte große Ausbaustufe der klassischen GPU-Ära vor dem Übergang zu KI- und Raytracing-dominierten Architekturen.

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