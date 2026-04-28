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Gerüchte zu einer weiteren Variante der GeForce RTX 5070 Laptop-GPU mit 12 anstatt wie bisher 8 GB Grafikspeicher gibt es bereits einige Zeit. Mit dem nun neuen Treiber GeForce 596.36 hat NVIDIA diese nun offiziell vorgestellt. Das Update von 8 auf 12 GB erfolgt aber womöglich nicht, weil NVIDIA der Notebook-Mittelklasse etwas Gutes tun möchte, sondern schlicht und ergreifend, weil GDDR7-Speicherchips mit einer Kapazität von jeweils 3 GB besser erhältlich sind, als solche mit 2 GB je Chip.

Dennoch sollen zukünftig beide Varianten erhältlich sein. NVIDIA will seinen Partnern offenbar mehr Optionen bieten – vorwiegend preislich, denn das Package der GeForce RTX 5070 mit 12 GB dürfte teurer sein, als die Variante mit nur 8 GB. Bei der Verfügbarkeit könnte sich das Bild aber umkehren und die Variante mit 12 GB diejenige sein, die besser erhältlich ist.

Auf Seiten der Anbindung des Speichers gibt es keinerlei Änderungen. Es bleibt bei einem 128 Bit breiten Speicherinterface. Auch der GPU-Ausbau ist mit 4.608 Shadereinheiten identisch. Die konfigurierbare TDP dürfte sich zudem weiterhin im Bereich von 50 bis 100 W bewegen.

Gegenüberstellung der GPUs Modell Architektur Shadereinheiten Speicher TGP GeForce RTX 5090 Laptop Blackwell 10.496 24 GB GDDR7

256 Bit 95 - 150 W GeForce RTX 5080 Laptop Blackwell 7.680 16 GB GDDR7

256 Bit 60 - 150 W GeForce RTX 5070 Ti Laptop Blackwell 5.888 12 GB GDDR7

192 Bit 60 - 115 W GeForce RTX 5070 Laptop Blackwell 4.608 8 (12?) GB GDDR7

128 Bit 50 - 100 W GeForce RTX 5060 Laptop Blackwell 3.328 8 GB GDDR7

128 Bit 45 - 100 W



Notebooks von ASUS, Lenovo, MSI und den weiteren Partnern sind teilweise schon mit der neuen Konfiguration der GeForce RTX 5070 aufgetaucht und sollten daher in Kürze im Handel erhältlich sein.

Auf dem Desktop soll NVIDIA im Einstiegssegment einen ähnlichen Weg vorbereiten. So soll die GeForce RTX 5050 mit 9 GB GDDR7 anstatt wie bisher 8 GB GDDR6 erscheinen. Einher geht dies mit einem schmäleren Speicherinterface, wenngleich der schnellere GDDR7-Speicher dies in der Speicherbandbreite wieder kompensiert. Gerüchten zu einer GeForce RTX 5060 (Ti) mit ebenfalls 9 GB Grafikspeicher wurde indes eine Absage erteilt.