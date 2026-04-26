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Vor einigen Tagen hat Intel-Leaker Jaykihn (via X) einige vermeintliche Details zur Intels GPU-Architektur-Roadmap veröffentlicht. Als positive Note könnte daraus mitgenommen werden, dass Intel offenbar schon an einer fünften Generation (Xe5) arbeitet. Zwar betonten direkt an den GPU-Architekturen beteiligte Intel-Mitarbeiter immer wieder, dass es langfristige Pläne gäbe, immer wieder aber gibt es Meldungen zu eingestellten Projekten, wie das Nicht-Erscheinen einer Arc B770 mit BMG-G31-GPU zeigte.

Offiziell ist Celestial mit Panther Lake bereits gestartet, denn nominell basiert die Arc-Grafikeinheit hier auf der Xe3-Architektur. Dennoch beginnt der Produktname der integrierten Grafik mit dem Buchstaben "B", was für Battlemage steht. Xe3P sollte eine der nächsten Arc-Serie werden. Jaykihn bestätigt nun, dass es eine aktive Entwicklung für einen Gaming-Ableger in Xe3P gegeben habe, diese aber schon vor einiger Zeit eingestellt worden sei.

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Druid, also Xe4, soll nun die nächste Umsetzung werden. Ob daraus aber auch eine Arc-Produktserie werden wird, steht wohl noch in den Sternen, geplant ist eine Umsetzung in Form von Crescent Island auf Basis von Xe4 erst für die zweite Jahreshälfte 2028. In Form von Jaguar Shores soll ein Xe4-Ableger als Rack-Scale-Lösung sogar erst spät im Jahr 2028 auf den Markt kommen.

Dies lässt das restliche Jahr 2026, sowie das gesamte Jahr 2027 ohne eine neue Lösung von Intel dastehen. In dieser Form und mit einem derartigen Entwicklungszyklus werden die kommenden Xe-Generationen weiterhin allenfalls als integrierte Grafiklösung dienen können. Eine Konkurrenz zu AMD oder NVIDIA kann sich in dieser Form wohl kaum entwickeln.

Das ist vorwiegend für Spieler eine schlechte Entwicklung. Mit der ersten Arc-Generation konnte sich Intel zumindest im unteren Preissegment als Alternative anbieten. Schon mit Battlemage gelang dies nur noch eingeschränkt und da es offenbar keinerlei Xe3/Celestial-Umsetzung geben wird, überlässt man bei Intel wieder der Konkurrenz das Spielfeld.

Schon das Erscheinen von Panther Lake mit einer integrierten Grafikeinheit auf Basis der Xe3-Architektur, aber als Arc-B-Series-Produkt hat gezeigt, dass man sich bei Intel von der Basis-Architektur (Xe-Generation) und der Produktserie (Alchemist, Battlemage, Celestial, Druid) lösen muss.