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Micron hat die GDDR7-Speicherchips mit einer Kapazität von 24 Gbit (3 GB) offiziell vorgestellt, sie werden jedoch nicht für schnelle RTX-50-Super-Modelle eingesetzt, sondern wenn überhaupt für die GeForce RTX 5050 mit 9 GB und darüber hinaus für die kommende RTX-60-Generation auf Basis der Rubin-Architektur von NVIDIA eine wichtige Rolle spielen. Geben wird es die 3-GB-Speicherchips mit 28 und 32 Gbit/s, wobei die 28-Gbit/s-Varianten bereits in der Masse produziert werden. Mit den schnelleren 32-Gbit/s-Versionen geht es erst einmal in die Sampling-Phase.

Mit den 3-GB-Speicherchips ergeben sich ungerade, aber dennoch logische Speicherbestückungen, wenn man sich dann die dazugehörige Anbindung ansieht. Unverändert kann jeder Speicherchip mit bis zu 32 bit angesprochen werden. Bei acht Speicherchips ergibt sich somit eine Anbindung von 256 bit, die Speicherkapazität beträgt dann jedoch 24 GB. Dies wäre die wünschenswerte Ausgangsbasis für die kommende GeForce RTX 6080, die laut ersten Leaks jedoch nur über 20 GB Grafikspeicher verfügen soll. Die GeForce RTX 6090 mit 16 Speicherchips könnte NVIDIA rein theoretisch mit 48 GB Speicher samt 512-bit-Interface ausstatten. Doch da man die Speichertaktik seitens NVIDIA bereits ausgiebig kennt, sollte man mit diesen Wünschen sehr vorsichtig umgehen.

Abseits des Gaming-Segments werden die 3-GB-Speicherchips eben auch für GPUs für KI-Anwendungen von großem Interesse sein, denn gerade diese Anwendungen können schlicht nicht genug Speicher für sich beanspruchen, und dann sind wir wieder bei der Speicherkrisen-Thematik, die noch ein paar Jahre lang anhalten und die Preise für die Konsumenten weiterhin oben halten könnte.

In welchen Konfigurationen NVIDIA für die Spielergemeinschaft die kommenden Grafikkarten ausstatten wird, darüber kann man bis zur offiziellen Ankündigung der RTX-60-Serie daher nur spekulieren. In jedem Fall ergeben die 3-GB-Speicherchips neue Konfigurationsmöglichkeiten, zusammen mit den weiterhin bestehenden 2-GB-Varianten.