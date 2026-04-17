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Nachdem bereits im Januar erste Hinweise auf eine mögliche Wiederaufnahme der Produktion der NVIDIA GeForce RTX 3060 aufgetaucht waren, verdichten sich die Gerüchte nun weiter. Laut VideoCardz, die sich erneut auf den gut vernetzten Leaker MEGAsizeGPU stützen, soll die kalifornische Grafikschmiede die GeForce RTX 3060 mit 12 GB im Juni noch einmal auf den Markt bringen. Damit dürfte NVIDIA seine Pläne im Einstiegsbereich komplett umwerfen. Erst in dieser Woche berichteten wir über eine mögliche GeForce RTX 5060 (Ti) mit 9 GB Videospeicher und eine GeForce RTX 5050 mit identisch großem Speicherausbau, wobei zumindest bei den schnelleren Vertretern ein Start inzwischen als unsicher gilt.

Interessant ist das primär deshalb, weil NVIDIA im unteren Preisbereich damit offenbar nicht auf Blackwell, sondern noch einmal auf Ampere setzen und seine Chips damit neu mischen würde. Die GeForce RTX 3060 kam Anfang 2021 auf den Markt und kombiniert 12 GB GDDR6 mit einem 192-Bit-Interface. Bei der Speicherausstattung wäre sie damit trotz ihres Alters in Teilen noch immer besser aufgestellt als einige der zuletzt diskutierten Einstiegslösungen. VideoCardz.com verweist zudem darauf, dass die Rückkehr der Karte zu den Gerüchten um eine erneut genutzte Samsung-8-nm-Fertigung passen würde.

Im Mittelpunkt steht dabei die GeForce RTX 5050 mit 9 GB. Zu dieser Karte kursierten zuletzt mehrfach Gerüchte, wonach NVIDIA auf drei 3-GB-GDDR7-Module an einem 96-Bit-Interface setzen könnte. Das würde die Kapazität gegenüber dem bereits erhältlichen 8‑GB‑Modell zwar anheben, zugleich jedoch die Speicheranbindung begrenzen. Schon in den vergangenen Tagen deuteten mehrere Berichte darauf hin, dass NVIDIA mit solchen 9-GB-Konfigurationen auf höhere DRAM-Kosten und eine angespannte Versorgungslage reagiert. Die GeForce RTX 3060 profitiert trotz ihres Alters weiterhin von ihrer 12-GB-Ausstattung und kann mit 3.584 CUDA-Cores der Ampere-Generation aufwarten.

Solange weder technische Eckdaten noch Preis oder tatsächliche Verfügbarkeit offiziell vorliegen, bleibt die Meldung mit Vorsicht zu betrachten. Die Richtung ist dennoch interessant. Statt eines sauberen Generationswechsels könnte NVIDIA im Sommer auf eine Mischung aus alten GPUs, neuer Speicherlogik und verschobenen Einsteigerkarten setzen. Ob die NVIDIA GeForce RTX 3060 mit überarbeitetem Speicherausbau im Juni tatsächlich zurückkehrt, dürften die kommenden Wochen zeigen. Denkbar wäre eine Vorstellung zur Computex 2026.