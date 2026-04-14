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Eine GeForce RTX 5050 mit 9 GB anstatt der bisher verwendeten 8 GB an Grafikspeicher scheint bereits in Planung zu sein und soll im Frühsommer erscheinen. Die schlechte Verfügbarkeit des für dieses Modell verwendeten GDDR6 soll der Grund dafür sein, dass NVIDIA von 8 GB an GDDR6 an einem 128 Bit breiten Speicherinterface auf 9 GB an GDDR7 an einem 96 Bit breiten Speicherinterface wechselt.

Nun gibt es Gerüchte zu einer entsprechenden Strategie für die GeForce RTX 5060 und GeForce RTX 5060 Ti. Auch hier sollen GDDR7-Chips mit einer Kapazität von jeweils 3 GB zum Einsatz kommen. Dreimal 3 GB ergäben demnach ebenfalls 9 GB an Gesamtkapazität. Die Gerüchte stammen aus dem Forum von Board Channels (via Videocardz).

Gegenüberstellung der GeForce-RTX-50-Serie

GeForce RTX 5050 8 GB GeForce RTX 5050 9 GB GeForce RTX 5060 8 GB GeForce RTX 5060 9 GB GeForce RTX 5060 Ti 8 GB GeForce RTX 5060 Ti 9 GB GPU GB207 GB207 GB206/GB205

GB206/GB205 GB206 GB206 SMs 20 20 30 30 36 36 Speicherinterface 128 Bit 96 Bit 128 Bit 96 Bit 128 Bit 96 Bit Speicher GDDR6 (20 Gbps) GDDR7 (28 Gbps) GDDR7 (28 Gbps) GDDR7 (28 Gbps) GDDR7 (28 Gbps) GDDR7 (28 Gbps) Speicherkapazität 8 GB 9 GB 8 GB 9 GB 8 GB 9 GB Speicherbandbreite 320 GB/s 336 GB/s 448 GB/s

336 GB/s 448 GB/s 336 GB/s

Mit der Reduzierung der Breite des Speicherinterface von 128 auf 96 Bit um 25 % fällt natürlich auch die Speicherbandbreite mit Verwendung des gleichen Speichertaktes um 25 % geringer aus. Diese geht damit von 448 auf 336 GB/s zurück. Wie sehr die GeForce RTX 5060 und GeForce RTX 5060 Ti von einer Reduzierung der Speicherbandbreite eingebremst würden, lässt sich aktuell bisher nicht sagen.

Der Wechsel von GDDR6 auf GDDR7 für die GeForce RTX 5050 hätte keinerlei solche Auswirkungen, da die Speichergeschwindigkeit stark steigt, auch wenn das Speicherinterface schmäler ausfällt.

Ob tatsächlich eine Umstellung der GeForce RTX 5050, GeForce RTX 5060 und GeForce RTX 5060 Ti auf 3-GB-Chips an GDDR7 stattfinden wird, bleibt bislang eine Meldung aus der Gerüchteküche. Die Anzeichen dazu aus der asiatischen Zuliefererkette mehren sich allerdings.