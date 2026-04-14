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Gerücht

GeForce RTX 5060 Ti und RTX 5060 mit 9 GB in Planung

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GeForce RTX 5060 Ti und RTX 5060 mit 9 GB in Planung
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Eine GeForce RTX 5050 mit 9 GB anstatt der bisher verwendeten 8 GB an Grafikspeicher scheint bereits in Planung zu sein und soll im Frühsommer erscheinen. Die schlechte Verfügbarkeit des für dieses Modell verwendeten GDDR6 soll der Grund dafür sein, dass NVIDIA von 8 GB an GDDR6 an einem 128 Bit breiten Speicherinterface auf 9 GB an GDDR7 an einem 96 Bit breiten Speicherinterface wechselt.

Nun gibt es Gerüchte zu einer entsprechenden Strategie für die GeForce RTX 5060 und GeForce RTX 5060 Ti. Auch hier sollen GDDR7-Chips mit einer Kapazität von jeweils 3 GB zum Einsatz kommen. Dreimal 3 GB ergäben demnach ebenfalls 9 GB an Gesamtkapazität. Die Gerüchte stammen aus dem Forum von Board Channels (via Videocardz).

Gegenüberstellung der GeForce-RTX-50-Serie

GeForce RTX 5050 8 GBGeForce RTX 5050 9 GBGeForce RTX 5060 8 GBGeForce RTX 5060 9 GBGeForce RTX 5060 Ti 8 GBGeForce RTX 5060 Ti 9 GB
GPU GB207GB207GB206/GB205
GB206/GB205GB206GB206
SMs 202030303636
Speicherinterface 128 Bit96 Bit128 Bit96 Bit128 Bit96 Bit
Speicher GDDR6 (20 Gbps)GDDR7 (28 Gbps)GDDR7 (28 Gbps)GDDR7 (28 Gbps)GDDR7 (28 Gbps)GDDR7 (28 Gbps)
Speicherkapazität 8 GB9 GB8 GB9 GB8 GB9 GB
Speicherbandbreite 320 GB/s336 GB/s448 GB/s
336 GB/s448 GB/s336 GB/s

Mit der Reduzierung der Breite des Speicherinterface von 128 auf 96 Bit um 25 % fällt natürlich auch die Speicherbandbreite mit Verwendung des gleichen Speichertaktes um 25 % geringer aus. Diese geht damit von 448 auf 336 GB/s zurück. Wie sehr die GeForce RTX 5060 und GeForce RTX 5060 Ti von einer Reduzierung der Speicherbandbreite eingebremst würden, lässt sich aktuell bisher nicht sagen.

Der Wechsel von GDDR6 auf GDDR7 für die GeForce RTX 5050 hätte keinerlei solche Auswirkungen, da die Speichergeschwindigkeit stark steigt, auch wenn das Speicherinterface schmäler ausfällt.

MSI GeForce RTX 5060 Gaming

Ob tatsächlich eine Umstellung der GeForce RTX 5050, GeForce RTX 5060 und GeForce RTX 5060 Ti auf 3-GB-Chips an GDDR7 stattfinden wird, bleibt bislang eine Meldung aus der Gerüchteküche. Die Anzeichen dazu aus der asiatischen Zuliefererkette mehren sich allerdings.

Quellen und weitere Links

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