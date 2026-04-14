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Mit NV-UV soll das Undervolting zum Kinderspiel werden. Das Software-Tool bietet die Flexibilität zwischen One-Klick-Lösung, einer Profilauswahl und der Möglichkeit eines noch genaueren Auslotens des Undervolting-Potenzials. Mit einer GeForce RTX 5090 haben wir NV-UV ausführlich ausprobiert. Nun hat der Entwickler mit der Version 0.93 "Cantor" einen wesentlichen Schritt in der Weiterentwicklung der Software gemacht.

Der MSI Afterburner bleibt eine notwendige Basis für das Tool. Für den Scan-Vorgang wurde bislang der Afterburner als Interface zwischen NV-UV und der NVAPI genutzt. Dieser Zwischenschritt fällt im "Direct Mode" weg. Jeder der Messpunkte in der Spannungs/Takt-Kurve benötigt bisher über den Umweg über den Afterburner drei bis fünf Sekunden. Spricht NV-UV direkt mit der NVAPI, sind es pro Messpunkt etwa 50 ms. Der gesamte Scan-Vorgang verkürzt sich damit deutlich.

Für die Persistenz von Profilen, OC, OSD und die Lüfterkurve bleibt der MSI Afterburner aber weiterhin eine wichtige Voraussetzung.

Bisher bietet NV-UV Presets für die GeForce RTX 5090 bis hinunter zur GeForce RTX 5070. Mit Version 0.93 kommt nun das Preset für die GeForce RTX 5060 Ti hinzu. Jedes dieser Profile sieht vier Presets vor: Eco, Balanced, Performance und Max.

Neu ist auch die Unterstützung für Karten der GeForce-RTX-40-Serie auf Basis der Ada-Lovelace-Architektur. Die entsprechenden Presets basieren aber bisher nicht auf einem Scan des Tools selbst, sondern auf externen Daten.

Verfügbar ist NV-UV 0.93 über den Discord-Server. Inzwischen gibt es vom Entwickler auch einen ausführlichen, deutschsprachigen Guide zu NV-UV.