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Die neue Rendering-Technologie Neural Texture Compression (NTC) von NVIDIA verspricht den Umgang mit Grafikspeicher in Spielen künftig grundlegend zu verändern. Wie die Kollegen von tom’s Hardware nun in Benchmarks gezeigt haben, schafft es NTC, den VRAM-Bedarf von Texturen um mehr als 80 % zu reduzieren, ohne dass dabei die Bildqualität sichtbar leidet.

Technisch basiert der Ansatz auf kleinen neuronalen Netzwerken, die direkt im Rendering-Prozess eingesetzt werden. Statt Texturen klassisch im Speicher vorzuhalten, werden diese stark komprimiert abgelegt und bei Bedarf in Echtzeit wieder rekonstruiert. Die Berechnung erfolgt über spezialisierte Hardwareeinheiten wie Tensor Cores, die für KI-Operationen optimiert sind. Das Verfahren ist dabei Teil eines größeren Trends hin zu sogenannten Neural-Rendering-Techniken, bei denen einzelne Schritte der Grafikpipeline durch lernbasierte Modelle ersetzt werden.

NTC unterstützt derzeit drei verschiedene Betriebsmodi mit unterschiedlichen Eigenschaften: Inference on Load, Inference on Sample und Inference on Feedback. Beim Modus Inference on Sample werden Texturdaten während des Renderns on-the-fly dekomprimiert, indem ein kleines neuronales Netzwerk – ein sogenanntes Multi-Layer Perceptron – die komprimierten Latenzdaten verarbeitet. Dieser Modus bietet die bei weitem größte Einsparung beim Videospeicher und erzielte in den Tests eine Reduktion des Texturspeichers um 85 % gegenüber herkömmlichen blockkomprimierten Formaten. Dabei lieferte er gleichzeitig eine Bildqualität, die dem unkomprimierten Referenzmaterial näherkommt als die klassische Blockkomprimierung.

Inference on Load verfolgt einen anderen Ansatz: Hier werden NTC-Texturen beim Laden des Spiels direkt in ein blockkomprimiertes Format umgewandelt. Der Renderingvorgang selbst wird dadurch nicht belastet, der Speicherbedarf im VRAM bleibt jedoch gleich. Der Vorteil liegt stattdessen in einer deutlich geringeren Dateigröße auf dem Datenträger sowie weniger PCIe-Datenverkehr. Inference on Feedback wiederum dekomprimiert nur jene Texturkacheln, die für die aktuelle Ansicht tatsächlich gebraucht werden, und positioniert sich damit zwischen den beiden anderen Modi.

In den Benchmarks von von tom's Hardware zeigten sich erwartbare Unterschiede je nach GPU-Klasse. Auf der GeForce RTX 5090 hielt sich der Mehraufwand durch Inference on Sample bei 4K in Grenzen. Die RTX 5070 verzeichnete bei 1440p einen Mehraufwand von etwa 0,50 bis 0,70 Millisekunden gegenüber blockkomprimierten Texturen, bei 4K rund 1,20 Millisekunden. Die RTX 5060 lag bei 1080p im ähnlichen Bereich von 0,60 bis 0,70 ms, bei höheren Auflösungen stiegen die Werte spürbar an. Ein Notebook mit GeForce RTX 4060 Laptop bewältigte den Modus bei 1080p mit einem Mehraufwand von rund 0,70 bis 0,85 ms.

Die Technologie befindet sich derzeit noch in einem frühen Stadium und ist bislang nicht in kommerziellen Spielen integriert. Für eine breite Nutzung ist die Implementierung durch Entwickler erforderlich, da es sich nicht um eine rein treiberbasierte Lösung handelt. Dennoch deutet die Entwicklung darauf hin, dass KI-basierte Kompression künftig eine wichtige Rolle bei der Optimierung von Grafikleistung und Speicherbedarf spielen könnte.