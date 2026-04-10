Werbung

Die Thematik rund um schmelzende 12V-2x6-Stromkabel reißt nicht ab und viele Hersteller haben bereits optionale Lösungsansätze hervorgebracht, wie beispielsweise WireView Pro II von Thermal Grizzly und Ampinel von Aqua Computer (Test). ASUS geht nun einem gänzlich anderen Ansatz nach und richtet sich gleich an die Hauptursache einer möglichen Schmelzsituation, nämlich das Kabel und den Stecker. Das ROG Equalizer ist ein modifiziertes und von ASUS patentiertes 12V-2x6-Stromkabel, das nicht nur mehr Ampere durch die sechs +12V-Adern pumpen kann, sondern gleichzeitig auch deutlich kühler bleiben soll, selbst in kritischen Situationen, vor allen Dingen mit einer GeForce RTX 5090.

Das ROG-Equalizer-Kabel ist einzig mit den hauseigenen Netzteilen der neueren ROG-Strix- und ROG-Thor-Reihe kompatibel, die den zusätzlichen 2-Pin-IVS-Anschluss (lila) bereitstellen und wird in künftigen Chargen und neueren Netzteil-Modellen gleich mit beigelegt. IVS steht hierbei für (Intelligent Voltage Stabilization oder Stabilizer), was die Funktionsweise des ROG-Equalizer-Kabels ziemlich treffend umschreibt. Gefährlich werden kann es bei hoher GPU-Last (vorrangig mit der GeForce RTX 5090) und bei gleichzeitig schlechtem Kontakt einzelner der insgesamt sechs 12-V-Verbindungen. Dann versuchen die funktionierenden Leitungen, den Engpass auszugleichen, wodurch allerdings die Temperaturen auf deutlich über 100 °C ansteigen können und ein Schmelzen des Steckers wahrscheinlich wird.

Um das Problem zu umgehen, hat ASUS die maximalen Ampere-Werte auf den sechs 12-V-Leitungen von 9,2 auf 17 A angehoben, was noch etwas mehr Luft für brenzlige Situationen gibt. ASUS hat einen internen Test mit dem ROG Equalizer absolviert, in dem der Kontakt der mittleren vier 12-V-Leitungen unterbrochen wurde, sodass nur noch Pin 1 und Pin 6 für die Stromzufuhr der Grafikkarte zur Verfügung standen. Mit einer 600-W-Dauerlast von 240 Stunden soll laut ASUS die Temperatur nur bis auf 73,4°C angestiegen sein und damit deutlich unterhalb von 105 °C bei einer hohen Umgebungs-Temperatur von 55 °C. Diverse andere Kabel sollen in diesem Szenario bis auf 146 °C gekommen sein.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Das ROG-Equalizer-Kabel ist mit dem ATX-3.1- und PCIe-5.1-Standard kompatibel und erhält eine Garantielaufzeit von drei Jahren. Zu einem späteren Zeitpunkt soll ein ROG-Equalizer-Mode in die Tweak-III-Power-Detector-Plus-Funktionalität mit implementiert werden, wodurch der Schutz der Grafikkarte laut ASUS noch besser gewährleistet werden wird. Für bestehende Nutzer eines kompatiblen ASUS-Netzteils der ROG-Thor-III- und ROG-Strix-Serie gewährt das Unternehmen einen Rabatt auf den Kauf des ROG-Equalizer-Kabels, kostenfrei wird es somit nachträglich nicht zur Verfügung gestellt. Ab Mitte Mai sollen die Rabatte nutzbar sein. Auch ein separater Kauf des Kabels wird durch ASUS ermöglicht, auch wenn der Preis bisher nicht kommuniziert wurde.