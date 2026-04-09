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#NVIDIA #GeForce #RTX-60 #Rubin #Grafikkarten #Leaks #Geruechte

Verfügbarkeit angeblich im Jahr 2027

Vermeintliche Spezifikationen zur RTX 6090, 6080 und 6070

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Vermeintliche Spezifikationen zur RTX 6090, 6080 und 6070
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Auch wenn NVIDIAs RTX-60-Grafikkarten auf Basis der Rubin-Architektur noch in weiter Ferne liegen, tauchten am 5. April bei TechPowerUp die vermeintlichen technischen Eigenschaften zur GeForce RTX 6090, 6080 und 6070 auf. Diese sollte natürlich mit großer Vorsicht behandelt werden, denn noch sind sie lange nicht in Stein gemeißelt. Alle drei Rubin-GPUs sollen in moderner 3-nm-Fertigung bei TSMC vom Band laufen und unverändert soll der schnelle GDDR7-Speicher zum Einsatz kommen.

Das Flaggschiff in Form der potenziellen GeForce RTX 6090 soll als GPU den GR202-300-A1-Chip erhalten, der laut TechPowerUp 170 Shader-Multiprozessoren beherbergt, was in 21.760 Shader-Einheiten resultieren würde, also genau wie bei der GeForce RTX 5090. Auch die 176 ROPs, die 680 Tensor-Cores und die 170 RT-Cores sollen unverändert bleiben, jedoch wird die GeForce RTX 6090 wohl dafür auf die 6. Generation der Tensor- und die 5. Generation der RT-Cores setzen. Aufgrund der Speicherkrise wird NVIDIA wohl eher nicht von den 32 GB an GDDR7-Speicher abweichen und würde dann auf die 16-Gbit-Speicherchips (2 GB) mit 28 Gbit/s setzen und passend eben auf 16 Stück samt 512-bit-Speicherinterface. Die Speicherbandbreite würde dann bei 1.792 GB/s verbleiben.

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Im Gegenzug soll die TGP von 575 W (RTX 5090) auf 525 W fallen, doch soll es bei einem 16-Pin-12V-2x6-Stromanschluss bleiben. Ebenso wird laut den Daten an dreimal DisplayPort 2.1b und einmal HDMI 2.1 festgehalten. Ob die Verfügbarkeit im Jahr 2027 gegeben sein wird, muss man zunächst abwarten. Möglich ist auch der Release im Jahr 2028.

Den kleineren GR203-400-A1-Chip soll die GeForce RTX 6080 erhalten, wobei auch in diesem Fall verglichen mit der GeForce RTX 5080 keine Änderungen bei der Anzahl der SMs, Shader, ROPs und Co. ersichtlich sind. Stattdessen soll die GeForce RTX 6080 nun auf 20 GB an Speicher setzen und das mit 30 Gbit/s und bei zehn Speicherchips mit jeweils 2-GB-Kapazität am passenden 320-bit-Speicherinterface und 1.200 GB/s an Durchsatz. Viele würden berechtigterweise anprangern, dass der GeForce RTX 6080 24 GB an GDDR7-Speicher mit 384-bit-Anbindung besser zu Gesicht stehen würden, aber NVIDIAs Einstellung zum Speicherausbau der Grafikkarten ist bekannt, sodass die 20 GB nicht verwunderlich wären und realistischer sind. Dennoch würde zwischen der GeForce RTX 6090 und 6080 eine große Lücke vorherrschen.

Die technischen Eigenschaften der GeForce RTX 6090, 6080 und 6070 (Gerücht!)

GeForce RTX 6090 GeForce RTX 6080 GeForce RTX 6070
GPU GR202-300-A1 GR203-400-A1GR205-300-A1
Fertigung TSMC 3 nm TSMC 3 nm TSMC 3 nm
Architektur Rubin RubinRubin
SMs 170 8448
Shader-Einheiten 21.760 10.7526.144
ROPs 176 11280
TMUs 680 336192
Tensor-Cores 680 336192
RT-Cores 170 8448
Basis-Takt 2.300 MHz 2.300 MHz2.400 MHz
Boost-Takt 2.700 MHz 2.800 MHz2.600 MHz
L1-Cache 21.760 KB 10.752 KB6.144 KB
L2 Cache 96 MB 64 MB48 MB
Speicherinterface 512 bit 320 bit256 bit
SpeicherGDDR7 (28 Gbps)GDDR7 (30 Gbps)GDDR7 (28 Gbps)
Speicherkapazität 32 GB 20 GB16 GB
Anzahl Speicherchips 16x 2 GB 10x 2 GB8x 2 GB
Speicherbandbreite 1.792 GB/s 1.200 GB/s896 GB/s
TGP 525 W 350 W225 W
Stromanschluss 1x 12V-2x6 1x 12V-2x61x 12V-2x6
Grafikausgänge 3x DP 2.1b, 1x HDMI 2.1 3x DP 2.1b, 1x HDMI 2.13x DP 2.1b, 1x HDMI 2.1
PCIe-Interface PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16PCIe 5.0 x16
Verfügbarkeit 2027 2027unbekannt

Schließlich sind auch die ersten möglichen Spezifikationen zur GeForce RTX 6070 durchgesickert, die den noch kleineren GR205-300-A1-Chip erhalten soll. Auch bei der GeForce RTX 6070 soll es bei der Anzahl der wichtigen Einheiten im Vergleich zur GeForce RTX 5070 keine Änderungen geben. Doch anstatt lediglich 12 GB mit 192-bit-Interface sollen es bei der GeForce RTX 6070 nun 16 GB mit breiterer 256-bit-Anbindung sein. Die Speicherbandbreite würde dann von 672 GB/s auf 896 GB/s ansteigen. Auch die Leistungsaufnahme soll von 250 W auf 225 W gesenkt werden.

Wie immer gilt bei vorzeitigen Leaks, dass diese Informationen mit Vorsicht genossen und beurteilt werden sollten, da diese technischen Eigenschaften der drei GeForce-RTX-60-Grafikkarten durch NVIDIA noch lange nicht bestätigt wurden und es auch noch einige Zeit dauern wird, bis das Unternehmen die neuen Pixelbeschleuniger offiziell vorstellen wird. Von den Preisen und der Verfügbarkeit ganz zu schweigen.

Quellen und weitere Links
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