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Den Kollegen von videocardz.com ist der deutliche Preisanstieg von ASUS eigenen Grafikkarten der Radeon-RX-9070-XT-Modelle ins Auge gefallen. Um bis zu 17,5 % hebt ASUS die Preise für die beliebte Radeon RX 9070 XT an im eigenen US-Store an. Demnach besteht durchaus die Wahrscheinlichkeit, dass die höheren Preise auch hierzulande aufschlagen werden. Als Schuldiger wird abermals die noch länger anhaltende Speicherkrise genannt. Die höheren Preise für den GDDR6-Speicher gibt ASUS an die potenziellen Käufer somit weiter.

Vom Speicheraufpreis betroffen ist natürlich auch die TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC (Test), die zum Zeitpunkt der News-Veröffentlichung mit mindestens 777,64 Euro bepreist ist. Laut den Kollegen von videocardz.com ist genau dieses Modell mit einem Aufpreis von 16,5 % ordentlich betroffen. Von 849,99 US-Dollar ging es hinauf auf 989,99 US-Dollar. Die ebenfalls verfügbare Prime Radeon RX 9070 XT OC klettert von 799,99 Euro auf 939,99 Euro und dies entspricht einem Aufpreis von 17,5 %. Derzeit kostet sie hierzulande noch im Minimum 661 Euro.

Die im Nachhinein veröffentlichte Prime Radeon RX 9070 XT White OC erfuhr einen um 6,7 % höheren Preis von 849,99 US-Dollar auf 989,99 US-Dollar. Bei Geizhals ist dieses Modell für Deutschland (noch) ab 642 Euro gelistet. Nicht betroffen ist die TUF Gaming Radeon RX 9070 XT COD BO7 Special Edition, die als Limited Edition nicht langfristig verfügbar sein wird und noch für mindestens 784 Euro den Besitzer wechselt.

Modell US-Preis alt US-Preis neu Preisanstieg in % Euro-Preis Prime Radeon RX 9070 XT OC 799,99 $ 939,99 $ 17,5 % ab 661 Euro TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC 849,99 $ 989,99 $ 16,5 % ab 777,64 Euro Prime Radeon RX 9070 XT White OC 899,99 $ 959,99 $ 6,7 % ab 642,37 Euro

Wer also noch eine Radeon RX 9070 XT "günstig" erwerben möchte, sollte dies jetzt tun, denn es ist davon auszugehen, dass auch die Preise für den europäischen Raum anziehen werden. Dies dürfte dann auch nicht nur auf die Modelle von ASUS zutreffen, sondern auch auf die Grafikkarten von den anderen renommierten Herstellern.