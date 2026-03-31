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Neben der Veröffentlichung von DLSS 4.5 mit Dynamic Multi Frame Generation und dem Multiplikationsfaktor 6x hat NVIDIA in der Beta der NVIDIA App auch eine Funktion namens Auto Shader Compilation in einer Beta-Fassung zugänglich gemacht.

Je nach Spiel und verwendeter Grafik-Engine kommt es entweder beim ersten Start des Spiels oder in dessen Laufzeit zum sogenannten Shader-Compiling. Shader-Programme werden dabei in hardwarenahe Maschinencodes (GPU-spezifische Instruktionen) übersetzt, damit die Grafikkarte sie effizient ausführen kann. Dies ist notwendig, weil unterschiedliche GPU-Architekturen eigene Befehlssätze nutzen und der generische Shader-Code erst optimiert und angepasst werden muss, was allerdings kurzzeitig zu Ladezeiten oder Rucklern führen kann.

Mit einer Auto Shader Compilation (ASC) getauften Funktion wird NVIDIA den Compiling-Vorgang nun dann ausführen, wenn sich das System im Idle-Zustand befindet. Da ein erneuter Compile-Vorgang auch nach einem Treiber-Update notwendig wird, kann der automatische Vorgang die Wartezeiten beim nächsten Spielstart deutlich verkürzen.

Auch Intel und Microsoft planen eine Alternative zum Compiling mit Spielstart oder zur Laufzeit. Hardwarespezifische Shader sollen über das Internet heruntergeladen werden. Dazu kennt der Treiber natürlich die jeweilige Hardware und kann den entsprechenden Pre-Shader auswählen. Intel nennt dies Precompiled Shader Delivery, bei Microsoft wird dies Advanced Shader Delivery genannt.

Wer die Auto Shader Compilation von NVIDIA ausprobieren möchte, kann dies in den globalen Grafikeinstellungen der NVIDIA App unter Shader Cache tun. Hier kann die Größe des Verzeichnisses ausgewählt werden und auch, ab wann das System den Idle-Zustand definiert und mit dem Compile-Vorgang beginnt. Es ist auch möglich, den Prozess manuell anzustoßen.

Neben der Beta der NVIDIA App wird auch der aktuelle GeForce 595.97 benötigt.