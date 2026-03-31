Zur CES stellte NVIDIA die Erweiterungen für DLSS 4.5 in Form der neuen Transformer-Modelle sowie Dynamic Multi Frame Generation mit einem Faktor von 6x vor. Ein paar Wochen später konnten wir uns die Technik bei einem Besuch auch einmal selbst anschauen. Zum heutigen Start der fixen Multiplikationsfaktoren 6x und 5x werfen wir in heimischer Umgebung noch einmal einen Blick auf die neuen Möglichkeiten.

Dynamic Multi Frame Generation (MFG) zielt darauf ab, ein vorgegebenes FPS‑Ziel zu erreichen. Für einen Monitor mit 240 Hz bedeutet das, dass maximal 240 FPS für eine optimale Darstellung benötigt werden. Wird bei gleichbleibender Auflösung und Qualität ein MFG‑Faktor von beispielsweise 4x gewählt, kann die Bildrate bislang trotzdem über dieses Ziel hinausschießen – eine dynamische Anpassung des Faktors war bisher nicht möglich.

Mit Dynamic Multi Frame Generation führt der GeForce‑Treiber nun erstmals eine automatische Steuerung dieser Funktion ein. Je nach Szenenkomplexität passt der Treiber den MFG‑Faktor selbstständig an – etwa auf 6x bei besonders fordernden Spielsituationen oder auf 3x, bzw. 2x, wenn die Systemlast sinkt. Selbst einfache Szenen wie ein geöffnetes Menü profitieren dabei von einer Reduktion des Faktors, ohne dass der Nutzer aktiv eingreifen muss.

Der Wechsel der Faktoren erfolgt innerhalb von Sekundenbruchteilen und kann sogar mehrmals pro Sekunde stattfinden. In den Tests der vergangenen Tage war dieser Übergang vollkommen unauffällig und ohne sichtbare Artefakte.

Für die nachfolgenden Tests haben wir einen Ryzen 7 9800X3D (Test) auf dem ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WIFI (Test) zusammen mit G.Skill DDR5-6000 CL28 (Test) verwendet. Als Treiber stellte uns NVIDIA den GeForce 595.99 zusammen mit der NVIDIA App in der Version 11.0.7.216 zur Verfügung.

Eine native Umsetzung von Dynamic Multi Frame Generation gibt es bis jetzt nicht. Insofern greifen wir auf den Override via NVIDIA-App zurück. Dort kann unter "DLSS Override - Frame Generation Mode" nun neben "Off" und "Fixed" der "Dynamic"-Modus ausgewählt werden. Diese Einstellung kann in der Folge unter "Target FPS" mit der maximalen Bildwiederholrate oder einem definierten Wert festgelegt und schlussendlich der MFG-Multiplikator eingestellt werden.

DLSS 4/4.5 und Reflex 2 im Überblick

GeForce-RTX-50-Serie GeForce-RTX-40-Serie GeForce-RTX-30-Serie GeForce-RTX-20-Serie DLSS Multi Frame Generation Ja (bis zu 6x) Nein Nein Nein DLSS Dynamic Multi Frame Generation Ja (bis zu 6x) Nein Nein Nein DLSS Frame Generation

(verbessert) Ja (bis zu 6x) Ja (bis zu 2x) Nein Nein DLSS Ray Reconstruction

(verbessert) Ja Ja Ja Ja DLSS Super Resolution

(verbessert) Ja Ja Ja Ja Unterstützung von NVFP8 Ja Ja Nein Nein DLAA

(verbessert) Ja Ja Ja Ja Reflex 2 Ja Ja (*1) Ja (*1) Ja (*1) *1: Reflex 2 wird anfangs nur für Grafikkarten der RTX-50-Serie verfügbar sein. Zu einem späteren Zeitpunkt dann für alle RTX-Grafikkarten.

In den DLSS-Modellen hat NVIDIA einige Änderungen vorgenommen. Hier werden die neuesten Modelle nun nicht mehr als "Neuesten" bezeichnet, sondern als "Empfohlen". Angeschaut haben wir uns die neuen Modelle auf Basis der zweiten Generation der Transformer-Modelle bereits zum Start von DLSS 4.5.

Das Modell M ist für den Performance-Modus von DLSS Super Resolution optimiert. Für eine Ausgabe in UHD hin optimiert ist das Modell L im Ultra-Performance-Modus, während das Modell K für die übrigen Modi optimiert ist.

Benchmarks mit Multi Frame Generation

Zunächst einmal wollen wir uns anschauen, welchen FPS-Zugewinn wir durch den FG-Multiplikator 5x un 6x erhalten.

Cyberpunk 2077 UHD, Preset: Raytracing Ultra GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität) MFG 6x 251.2XX 187.5XX GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität) MFG 5x 221.8XX 181.1XX GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität) MFG 4x 183.9XX 144.8XX GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität) MFG 3x 145.5XX 120.5XX GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität) MFG 2x 102.7XX 87.0XX GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität) 61.4XX 53.6XX FPS Mehr ist besser

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Cyberpunk 2077 UHD, Preset: Raytracing Ultra GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität) 35.3XX GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität) MFG 2x 46.5XX GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität) MFG 3x 47.9XX GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität) MFG 4x 50.5XX GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität) MFG 5x 51.1XX GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität) MFG 6x 53.4XX ms Weniger ist besser

In Cyberpunk 2077 kommen wir, ausgehend von rund 60 FPS ohne jegliche FG-Unterstützung, auf knapp über 100 FPS durch eine einfache Unterstützung durch Frame Generation. Bis zu MFG 5x steigen die FPS auf 220 FPS an und mittels MFG 6x landen wir letztlich bei 250 FPS – mehr als Faktor vier gegenüber dem Ursprungswert. Somit erreichen wir FPS-Werte, die mit einem Gaming-Display mit 240 Hz gut einhergehen.

Bei den Latenzen liefert die Darstellung ohne FG-Unterstützung die besten Werte. Allerdings liegen wir selbst mit den diversen FG-Multiplikatoren noch mit etwa 50 ms im Rahmen dessen, was noch ein gutes Spielgefühl hinterlässt.

Alan Wake 2 UHD, Preset: Hoch, Raytracing: Ultra GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität) MFG 6x 173.7XX 159.6XX GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität) MFG 5x 148.9XX 135.0XX GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität) MFG 4x 120.2XX 111.7XX GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität) MFG 3x 93.5XX 88.4XX GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität) MFG 2x 64.6XX 62.3XX GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität) 35.2XX 34.1XX FPS Mehr ist besser

Alan Wake 2 UHD, Preset: Hoch, Raytracing: Ultra GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität) MFG 2x 87.7XX GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität) MFG 3x 93.6XX GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität) MFG 4x 96.5XX GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität) MFG 5x 97.2XX GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität) MFG 6x 100.3XX GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität) 102.9XX ms Weniger ist besser

In Alan Wake 2 kommt selbst eine GeForce RTX 5080 mittels Unterstützung von DLSS – aber ohne Frame Generation – gerade so auf 30 FPS, wenn alle Stellschrauben der Grafikeinstellungen auf das Maximum gedreht sind. Das Hinzuschalten von Frame Generation hilft schon einmal, die Hürde von 60 FPS zu nehmen. Bis hin zu MFG 5x und 6x kommen wir dann auf etwa 150, bzw. 175 FPS. Für Alan Wake 2 sehen wir außerdem eine gute Skalierung der FG-Multiplikatoren mit der Steigerung der FPS, die fast linear verläuft.

Aufgrund der niedrigen Basis-FPS fallen die Latenzen allerdings deutlich höher aus. Von 30 FPS ohne die FG-Unterstützung ausgehend sind wir auf einem derart hohen Niveau von etwa 100 ms, sodass die diversen FG-Multiplikatoren sogar einen positiven Einfluss auf die Latenzen haben. Dies liegt aber maßgeblich an der zugrunde liegenden, niedrigen Basis-FPS. Aber auch diese Problematik gilt es aufzuzeigen, denn Multi Frame Generation ist kein Allheilmittel, sondern bedarf einiger Grundvoraussetzungen.

Erfahrungen mit Dynamic Multi Frame Generation

Mittels Dynamic Multi Frame Generation sollen die hinzugefügten Frames nur mit dem jeweiligen Faktor arbeiten, der auch wirklich notwendig ist. Dies haben wir uns ebenfalls mit angeschaut.

Dynamic Multi Frame Generation in Cyberpunk 2077

Durchschn. FPS 1% Low Latenz Leistungsaufnahme GPU meist verwendeter MFG-Faktor UHD, Medium, DLSS (Qualität), Dynamic MFG 239,9 188,9 26,8 ms 287,2 W 2x UHD, Ultra, DLSS (Qualität), Dynamic MFG 241,8 188,8 40,0 ms 312,9 W 4x UHD, RT Override, DLSS (Performance), Dynamic MFG 184,6 141,8 69,6 ms 318,6 W 6x

Dynamic Multi Frame Generation in Alan Wake 2

Durchschn. FPS 1% Low Latenz Leistungsaufnahme GPU meist verwendeter MFG-Faktor UHD, Medium, DLSS (Qualität), Dynamic MFG 236,8 208,7 50,1 ms 300,8 W 4x UHD, Ultra, DLSS (Qualität), Dynamic MFG 244,5 226,7 48,0 ms 307,8 W 4x UHD, RT Override, DLSS (Performance), Dynamic MFG 233,5 210,5 73,9 ms 315,1 W 6x

Dynamic Multi Frame Generation in Hogwarts Legacy

Durchschn. FPS 1% Low Latenz Leistungsaufnahme GPU meist verwendeter MFG-Faktor UHD, Mittel, RT Aus, DLSS (Qualität), Dynamic MFG 239,4 208,9 20,0 ms 284,3 W 2x UHD, Mittel, RT An, DLSS (Qualität), Dynamic MFG 244,9 193,2 35,0 ms 260,1 W 4x UHD, Ultra, RT An, DLSS (Qualität), Dynamic MFG 243,0 164,1 49,2 ms 270,8 W 5x UHD, Ultra, RT An, DLSS (Performance), Dynamic MFG 233,9 145,0 44,0 ms 235,5 W 4x

In den drei Spielen Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 und Hogwarts Legacy haben wir in verschiedenen Auflösungen und Qualitätseinstellungen geschaut, wie das System versucht, die Ziel-FPS von 240 FPS zu erreichen. In den allermeisten Fällen gelingt dies und so werden verschiedene FG-Multiplikatoren ausgewählt. Reichen die Anforderungen aber nicht aus, um selbst mit MFG 6x die Ziel-FPS zu erreichen, dann ist dies eben so. Große Unterschiede in der Leistungsaufnahme konnten wir nicht feststellen.

Die letzte Spalte besagt nur, in welchem FG-Multiplikator sich das Spiel meist bewegt hat. In Spielen, in denen sich durch den Wechsel von Innen- und Außenbereichen größere Unterschiede ergeben, wechselt der Multiplikator entsprechend.

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Vorläufiges Fazit

Die Nachwirkungen der ersten Präsentation von DLSS 5 hallen noch nach. Aber mit DLSS 4.5 liefert NVIDIA zunächst einmal ein inkrementelles Update mit der zweiten Generation des Transformer-Modells sowie in Form von (Dynamic) Multi Frame Generation mit dem Multiplikationsfaktor von bis zu 6x.

Dynamic Multi Frame Generation in DLSS 4.5 sorgt dafür, dass dein System nicht mehr starr mit einem festen Frame-Multiplikator arbeitet, sondern sich wie eine automatische Gangschaltung für die GPU verhält: Statt permanent möglichst viele Zwischenbilder zu erzeugen, generiert die Technik nur so viele zusätzliche Frames, wie nötig sind, um dein Ziel‑FPS oder die maximale Bildwiederholrate deines Monitors – etwa 120, 144 oder 240 Hz – auch wirklich auszureizen. Dadurch wird die Differenz zwischen der tatsächlichen GPU‑Leistung und der maximal möglichen Refresh‑Rate kontinuierlich überwacht, und der Frame-Gen‑Faktor wird in Echtzeit angepasst. In besonders anspruchsvollen Szenen schaltet das System hoch, um Leistungslöcher zu überbrücken und ein durchgehend flüssiges Bild auf einem High‑Refresh‑Display zu halten. In leichteren Szenen reduziert es die zusätzliche Frame‑Erzeugung wieder, damit nicht unnötig viel gerechnet wird.

In den Tests funktionierte dies problemlos. Beim Wechsel in die Spielmenüs wird die FG-Multiplikation komplett heruntergefahren. Der Wechsel als solcher ist für den Spieler nicht spürbar. Großes Einsparpotenzial im Hinblick auf die Leistungsaufnahme gibt es allerdings nicht. Die FG-Multiplikatoren 4x oder 6x sorgen nicht für eine geringere Renderings-Last. Die zusätzlichen Frames generieren die Karten extrem effizient, ohne dass dies Auswirkungen auf die Leistungsaufnahme hätte.

Für den Spieler bringt das mehrere Vorteile: Zum einen wird die Ausnutzung schneller Monitore maximiert, weil DLSS nicht einfach stumpf ein 4x‑ oder 6x‑Profil erzwingt, sondern zielgenau so viel Frame Generation beisteuert, wie zur Ausschöpfung der Bildwiederholrate nötig ist. Zum anderen hilft das dynamische Vorgehen dabei, die Reaktionszeit möglichst gering zu halten, denn in Situationen, in denen ohnehin genügend native FPS anliegen, werden keine überschüssigen synthetischen Frames produziert, die potenziell zusätzliche Latenz mit sich bringen könnten.

Insgesamt entsteht so ein gleichmäßigeres Spielgefühl, das Leistungsspitzen und -einbrüche besser glättet, ohne Bildqualität oder Responsiveness unnötig zu opfern.

Dynamic Multi Frame Generation lässt sich ab heute über die NVIDIA-App aktivieren. Dazu muss die Beta der App ausgewählt werden. Zum Start sind die folgenden Spiele kompatibel zu Dynamic Multi Frame Generation: