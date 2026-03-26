Werbung

Neben weiteren Details zur Fertigung der Chips, dem Packaging und der zukünftigen Entwicklung beim Custom-HBM hat TSMC auf dem Open Innovation Platform Ecosystem Forum im vergangenen Jahr einen seiner europäischen Partner VSORA über seine Arbeit an einem Inference-Beschleuniger sprechen lassen. Ziel war es aufzuzeigen, dass es nicht nur AMD, NVIDIA und anderen Kunden von TSMC möglich ist, neue und komplexe Packages herstellen zu lassen.

Der Jotunn8 getaufte Beschleuniger hat den Tape-Out-Prozess unter Verwendung von CoWoS-S (Chip on Wafer on Substrate with Silicon Interposer) inzwischen geschafft. Der besteht aus acht Compute-Chiplets, die jeweils zwei Compute Engines beinhalten. Dies geht einher mit einem großen SRAM (TCM), den Speichercontrollern für den HBM und einem Subsystem in Form spezieller RISC-V-Kerne.

Neben den Compute-Chiplets befinden sich acht HBM3E-Speicherchips mit einer Speicherbandbreite von 8 TB/s. Diese bieten eine Gesamt-Speicherkapazität von 288 GB und damit liegt der Jotunn8 auf dem Niveau der aktuellen Beschleuniger von AMD und NVIDIA. Mit einer nächsten Generation werden sowohl AMD als auch NVIDIA aber größere Kapazitäten anzubieten haben.

VSORA gibt eine Rechenleistung von 800 TFLOPS für FP16- und 3.200 TFLOPS für FP8-Berechnungen an. Die TDP soll bei 500 W liegen. Das Host-Interface bietet acht PCIe-5.0-Lanes und dies gilt auch für die Anbindung von Netzwerkadaptern für das Scale-Out-Netzwerk. Mehrere Jotunn8-Beschleuniger sprechen ebenfalls per PCI-Express miteinander. Jedes Package bietet 56 Lanes, die zu diesem Zweck zur Verfügung stehen.

Auf dem Cloudfest konnten wir den Stand von VSORA erspähen und haben mit den dort anwesenden Vertretern sprechen können. Der Jotunn8 soll demnach in diesem Jahr in die Massenproduktion gehen. Diese fährt aktuell hoch. Auf dem gezeigten Modul war allerdings noch ein Dummy-Package verbaut und keine echten Chips.

Auf dem Papier will VSORA mit dem Jotunn8 eine Alternative zu AMD und NVIDIA anbieten können. Aber auch hier hat man erkannt, dass die Inferencing-Leistung und Tokens pro Sekunde die neue Metrik sind. Vera Rubin und das Hinzufügen der Groq 3 LPU sollen NVIDIAs Systeme in dieser Hinsicht extrem schnell und effizient machen.

VSORA wird in einer der kommenden Runden von MLPerf Inference teilnehmen. Intern hat man die aktuelle Runde MLPerf Inference 5.1 evaluiert und konnte für Llama 2 70B die dreifache Leistung gegenüber eines B200-Beschleunigers von NVIDIA erreichen. Die große Frage, die sich uns noch stellt, ist, inwiefern VSORA auch in der Software mit der Konkurrenz mithalten kann. Preis, Effizienz – all das sind sicherlich Dinge, mit denen man punkten könnte, wenn es aber keine Partner gibt, welche die Hardware auch zum Einsatz bringen wollen, dürfte auch der Vorteil, ein europäisches Unternehmen zu sein, schnell wieder verpuffen.

Man darf durchaus skeptisch sein, ob und in welchem Maße VSORA am Inferencing-Markt eine Rolle spielen kann. Eine europäische Alternative zu AMD und NVIDIA zu haben, ist aber sicherlich von Vorteil.