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Nach einigen ersten Leaks in den vergangenen Wochen bringt AMD die verbesserte Variante von FSR Upscaling 4.1 offiziell an den Start. Einher geht dies mit der Veröffentlichung des Adrenalin Edition 26.3.1, der ab sofort direkt bei AMD heruntergeladen werden kann. Der neue Treiber bringt zudem die Optimierungen für Crimson Desert und Death Stranding 2: On the Beach.

FSR 4.1 soll vorrangig in den niedrigen Presets eine verbesserte Darstellungsqualität bieten können. AMD selbst zeigt in einem Video FSR im Performance-Modus. Aber auch in den weiteren Modi sollen mehr Details erhalten bleiben. Im Hinblick auf die Leistung bietet FSR 4.1 laut AMD keinerlei Verbesserungen.

Neben FSR Upscaling 4.1 bietet Crimson Desert die Unterstützung von Ray Regeneration 1.1. Ob und wann weitere Spiele FSR 4.1 nutzen werden, ist nicht bekannt.

Darüber hinaus nennt AMD folgende Änderungen im Adrenalin Edition 26.3.1:

Intermittent application crash or driver timeout may be observed while loading a saved game in Cyberpunk 2077 with Path Tracing enabled.

Users may experience intermittent loss of mouse and keyboard functionality both in-game and on the desktop when interacting with AMD Software: Adrenalin Edition.

System crash may occur when repeatedly changing in-game AMD Software: Adrenalin Edition settings or when alt-tabbing on Radeon™ RX 7000 and above series graphics products.

Failure to enable AMD Noise Suppression in AMD Software: Adrenalin Edition on Radeon™ RX 6000 and above series graphics products.

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Update: Weitere Bildvergleiche

Auf einer entsprechenden Produktseite zum Start von FSR 4.1 mit Crimson Desert zeigt AMD neben weiteren Screenshots auch einen Vergleich von FSR Ray Regeneration und die diese Technik dazu beitragen soll, dass die Beleuchtungseffekte verbessert werden.