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Auf einem Pro-Event in New York hat Intel nun die schon seit Monaten in den Gerüchten behandelte große Battlemage-GPU, genauer gesagt die dazugehörigen Arc-Pro-Grafikkarten vorgestellt. Bisher bietet Intel in der dritten Xe-Generation alias Battlemage nur die BMG-G21-GPU mit bis zu 20 Xe2-Kernen an, wie sie beispielsweise bei der Arc B580 (Test) zum Einsatz kommt.

Aber bereits seit Monaten wird darüber spekuliert, dass es einen größeren Ausbau gibt, Intel sich aber zumindest beim Gamer-Segment der Arc-Serie dagegen entschieden hat, diese auf den Markt zu bringen. Im professionellen Umfeld oder besser bei den KI-Workstation-Karten sieht Intel aber offenbar eine Lücke, die man mit der BMG-G31 besetzen möchte.

Und damit sehen wir dann doch noch, mit reichlich Verspätung allerdings, was eine Arc B770 oder dergleichen hätte werden können – zumindest was die GPU betrifft. Für alles, was die Architektur betrifft, hier in der Ausführung Xe2-HPG verweisen wir auf die entsprechende Ankündigung der Battlemage-Karten im Dezember 2024 – es ist also schon ein paar Tage her.

Zur Computex des vergangenen Jahres stellte Intel mit den Modellen Arc Pro B50 und B60 die Workstation-Lösungen auf Basis der BMG-G21-GPU vor. Die Arc Pro B50 konnten wir uns in einem ausführlichen Test etwas genauer anschauen. Fast ein Jahr später folgen nun die Arc Pro B65 und B70.

Aber zunächst wollen wir einen Blick auf die verschiedenen GPUs werfen:

Gegenüberstellung der Arc-GPUs BMG-G31 BMG-G21 ACM-G10 Architektur Battlemage Battlemage Alchemist Fertigung TSMC N5 TSMC N5 TSMC N6 Xe-Cores 32 20 32 Shadereinheiten 4.096 2.560 4.096

Raytracing-Einheiten 32 20 32 XMX-Einheiten 256 160 512 GDDR6-Speicher 32 GB 12 GB 16 GB Speicherinterface 256 Bit 192 Bit 256 Bit Speicherbandbreite 608 GB/s 456 GB/s 560 GB/s

Anbindung 16x PCIe 5.0 PCIe 4.0 x8 16x PCIe 4.0



Im Vergleich zur BMG-G21-GPU kommt das BMG-G31-Modell auf einen 60 % größeren Ausbau – 32 anstatt wie bisher nur 20 Xe-Kerne. Damit liegt man in dieser Hinsicht wieder auf dem Niveau der ACM-G10-GPU aus der Alchemist-Generation. Zwischen den Xe1- und Xe2-Kernen hat Intel aber einige Veränderungen vorgenommen, die wir an anderer Stelle ausführlich beleuchtet haben. Dies gilt auch für die Funktionsweise der XMX-Einheiten, die mit Battlemage erweitert wurden und bei niedriger Genauigkeit einen höheren Durchsatz aufweisen.

Das Speicherinterface wird mit der BMG-G31-GPU wieder 256 Bit breit und kommt mit entsprechend schnellem GDDR6-Speicher auf knapp über 600 GB/s an Speicherbandbreite.

Das PCI-Express-Interface hätte Intel schon mit der kleinen Battlemage-GPU für PCI-Express 5.0 validieren können. Man hat sich ob des Aufwands und des fehlenden Vorteils in der Leistung aber dagegen entschieden. Mit der größeren BMG-G31-GPU macht man diesen Extraschritt nun.

Gegenüberstellung der Arc-Pro-B-Serie

Arc Pro B50 Arc Pro B60 Arc Pro B65 Arc Pro B70 GPU BMG-G21 BMG-G21 BMG-G21 BMG-G31 Xe2-Kerne 16 20 20 32 XMX-Engines 128 160 160 256 Grafikspeicher 16 GB 24 GB 32 GB 32 GB Speicherinterface 128 Bit 192 Bit 192 Bit 256 Bit Speicherbandbreite 224 GB/s 456 GB/s 608 GB/s 608 GB/s FP8-Rechenleistung 170 TOPS 197+ TOPS - - Anbindung PCIe 5.0 x8

PCIe 5.0 x8

PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 TDP 70 W 120 bis 200 W 200 W 230 W Preis 299 US-Dollar ab 500 US-Dollar - -

Mit der Arc Pro B65 und B70 erweitert Intel demnach die Pro-Produktpalette und zwei weitere Modelle. Die Pro B65 kommt genau wie die Pro B60 mit 20 Xe2-Kernen und einem 192 Bit breiten Speicherinterface, sie hat aber ebenfalls 32 GB an Speicher anzubieten.

Mit der größeren BMG-G21-GPU sind nicht mehr nur acht PCI-Express-Lanes vorhanden, sondern derer 16. Mit der Arc-Pro-Serie validiert Intel das Interface zudem nach dem 5.0-Standard und nicht mehr nur PCIe 4.0 wie bei den Endkunden-Modellen der B580. Die Leistungsaufnahme der Arc Pro B65 wird mit 200 W angegeben. Für die Arc Pro B70 geht Intel im Referenzdesign auf 230 W. Die Boardpartner können ihre eigenen Modelle auf 160 bis 290 W konfigurieren.

Das Gegenstück der Arc Pro B70 soll die NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell sein. Für die Arc Pro B65 wird es entsprechend ein weniger schnelles Modell der Konkurrenz sein.

Eine RTX Pro 4000 Blackwell bringt es auf 24 GB Grafikspeicher an einem 192 Bit breiten Speicherinterface. Insofern fällt der Vergleich hier etwa schief aus. Intel sieht sich klar vor der Konkurrenz. Ob sich das in der Praxis auch in entsprechenden Verkaufszahlen ausdrücken wird, dürfte der Preis zeigen. Diesen kennen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.