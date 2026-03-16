Werbung

In China macht sich ein weiterer Hersteller auf den Weg, den heimischen Markt mit eigener Hardware zu erobern. Lisuan Tech präsentierte auf einer Presseveranstaltung eine komplette Serie an Grafikkarten, die sich an den Spieler sowie den professionellen Anwender richten. Erstmals angekündigt wurde die Hardware bereits im August des vergangenen Jahres.

Basis aller präsentierten Grafikkarten-Modelle ist die erste Generation der TrueGPU-Serie. Die dazugehörige GPU-Architektur hört auf den Namen Tiantu. Details dazu gibt es kaum bis keine. Die GPU lässt Lisuan Tech in 6 nm bei TSMC fertigen. Angebunden wird die GPU per PCI-Express 4.0 mit 16 Lanes.

Laut Hersteller unterstützen die Grafikkarten die Grafik-APIs DirectX 12 und Vulkan 1.3 und sollen somit auch für aktuelle Spiele nutzbar sein. 12 GB an GDDR6 werden an Speicher angeboten. Die Ausgabe erfolgt über vier DisplayPort-1.4a-Anschlüsse.

Im 3DMark FireStrike soll die 7G100 ein Ergebnis von 26.800 Punkten erreichen. Damit läge sie in etwa auf dem Niveau einer GeForce RTX 4060 Ti 8 GB, GeForce RTX 3070 Ti oder Radeon RX 6600/6700 XT.

Neben der Spielervariante 7G100 will Lisuan Tech auch eine LX Ultra mit 24 GB Grafikspeicher und einer Rechenleistung von 24 TFLOPS FP32-Rechenleistung, sowie eine LX Pro mit ebenfalls 24 GB Speicher und eine LX Max mit wiederum 12 GB anbieten. Allesamt basieren diese auf der gleichen GPU und unterscheiden sich hauptsächlich in der Speicherausstattung. Details zum GPU-Ausbau zwischen den Modellen gibt es nicht.

Am morgigen Dienstag, dem 17. März, sollen die Karten beim chinesischen Online-Händler JD.com vorbestellt werden können. Die Auslieferung der Grafikkarten soll am 18. Juni beginnen. Ein Preis wird nicht bekannt.

Ob und wie weit die Karten von Lisuan Tech zum Erfolg werden können, lässt sich schwer beurteilen. Moore Threads versucht seit Jahren Fuß zu fassen, was außerhalb lokaler Internet-Cafés in China aber wohl kaum gelungen ist. Die Hardware macht meist einen guten Eindruck, die fehlende Treiber- und Softwareunterstützung bricht ihr aber meist das Genick.