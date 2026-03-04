Werbung

Laut des für gewöhnlich gut informierten X-Nutzers MEGAsizeGPU plant NVIDIA gleich mehrere neue Varianten der GeForce RTX 5050 und GeForce RTX 5060. Unter anderem soll eine Variante der GeForce RTX 5050 geplant sein, die anstatt 8 GB an GDDR6 nun 9 GB an GDDR7 zu bieten haben soll. Zum Einsatz kommen sollen dabei drei GDDR7-Speicherchips mit einer Kapazität von jeweils 3 GB. Für jeden der Chips wird einer der 32 Bit breiten Speichercontroller verwendet, sodass die Gesamtbreite des Speicherinterface bei 96 Bit liegt.

Für gewöhnlich kommt das Speicherinterface der GeForce RTX 5050 (Test) auf eine Breite von 128 Bit. Mit vier GDDR7-Chips bei jeweils 3 GB hätte NVIDIA hier auch 12 GB an Speicherkapazität anbieten können. Aufgrund der Nutzung des schnelleren GDDR7-Speichers steigt die Speicherbandbreite von 320 auf 336 GB/s an.

Eine Grafikkarte mit 9 GB an Grafikspeicher ist sicherlich eine gewöhnungsbedürftige Größe. In der Funktion sind 8 GB je nach Anwendungsbereich der Spiele meist ausreichend. Aber natürlich sprechen wir hier vom absoluten Minimum dessen, was noch zu empfehlen ist.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

GeForce RTX 5060 mit GB205-GPU geplant

Außerdem soll es Veränderungen in der Bestückung der GeForce RTX 5060 geben. Diese setzt vor gewöhnlich auf die GB206-GPU mit 30 aktiven SMs. Aber die GB206-GPU wird auch für die GeForce RTX 5060 Ti verwendet, hier dann mit 36 aktiven SMs. Offenbar kommt NVIDIA in einen Engpass bei den GB206-GPU, der kleinere GB207-Chip der GeForce RTX 5050 bietet aber keinen ausreichenden Ausbau für die GeForce RTX 5060 und so wird NVIDIA zukünftig auch die größere GB205-GPU verwenden, die ab der GeForce RTX 5070 verwendet wird und hier auf satte 48 SMs kommt.

Damit die Boardpartner die GB205-GPU auf der GeForce RTX 5060 verwenden können, muss ein komplett neues PCB-Design entworfen und hergestellt werden.

Gegenüberstellung der GeForce-RTX-50-Serie

GeForce RTX 5050 8 GB GeForce RTX 5050 9 GB GeForce RTX 5060 GPU GB207 GB207 GB206/GB205

SMs 20 20 30 Speicherinterface 128 Bit 96 Bit 128 Bit Speicher GDDR6 (20 Gbps) GDDR7 (28 Gbps) GDDR7 (28 Gbps) Speicherkapazität 8 GB 9 GB 8 GB Speicherbandbreite 320 GB/s 336 GB/s 448 GB/s



Schlussendlich soll einer bisher spekulierten GeForce RTX 5060 mit 12 GB Grafikspeicher nun final eine Absage erteilt worden sein. Während wir also höchstwahrscheinlich eine GeForce RTX 5050 mit 9 GB sehen werden und vereinzelt auch Modelle der GeForce RTX 5060 mit der großen GB205-GPU bestückt werden, bleibt eine GeForce RTX 5060 mit 12 GB nur ein frommer Wunsch.