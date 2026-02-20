Werbung

AMD hat sich daran versucht, einen neuen Rekord für den Takt einer GPU aufzustellen, und dies ist letztlich auch gelungen. Der bisherige Rekord für eine dedizierte GPU lag bei 4.020 MHz, für eine integrierte GPU sogar bei 4.250 MHz auf einer aktuellen Arrow-Lake-CPU. Die 4.020 MHz wurden mit einer GeForce RTX 4090 aufgestellt.

AMDs Versuch erfolgte mit einer Navi-44-GPU, wie sie auf den Karten der Radeon-RX-9060-Serie zum Einsatz kommt. Die Radeon RX 9060 XT (Test) ist mit 8 und 16 GB Grafikspeicher verfügbar. Die Navi-44-GPU wird von TSMC in N4P gefertigt und kommt bei 29,7 Milliarden Transistoren auf eine Größe von 199 mm².

Auf der Radeon RX 9060 XT erreicht die Navi-44-GPU einen Boost-Takt von mehr als 3 GHz. Letztlich erreichte AMD einen von 4,769 MHz, was ein deutliches Plus gegenüber dem bisherigen Rekord von 4.020 MHz ist.

Im kurzen Video geht AMD leider nicht auf die weiteren Systemkomponenten ein. Auch kein Wort verloren wird über die angelegten Spannungen, Power-Limits oder sonstigen Modifikationen, die notwendig waren, damit dieser Chip einen solchen Takt erreicht. Zum Einsatz kam offenbar eine AMD-interne Software zu den Einstellungen der verschiedenen Taktraten. Zur Kühlung wurde jedenfalls flüssiger Stickstoff verwendet.

Unklar ist zudem, ob die erreichten 4.769 MHz auch einer Last standhielten oder nicht. Bei den Prozessoren wird zwischen einem höchstmöglichen Takt und Rekorden in verschiedenen Anwendungen unter Last mit einem höchstmöglichen Takt unterschieden.