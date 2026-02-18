Werbung

Die Kollegen von ComputerBase haben über die vergangenen zwei Wochen einen Blindtest mit ihren Lesern durchgeführt, der ergründen sollte, ob die Darstellung mittels DLSS 4.5, FSR oder die native Darstellung besser gefällt. In sechs Spielen wurde den Lesern jeweils die Darstellung mittels DLSS 4.5 sowie FSR Upscaling AI im Quality-Modus und der nativen Auflösung mitsamt TAA-Kantenglättung gegenübergestellt. Diese konnten dann bestimmen, welche Darstellung ihnen am besten gefallen hat.

An Spielen verwendet wurden: Anno 117, ARC Raiders, Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West, Satisfactory und The Last of Us Part II.

NVIDIAs DLSS 4.5 setzt sich offenbar als klarer Favorit in Sachen Bildqualität durch. Die neueste Version des Deep-Learning-Upscalers setzte sich in allen Fällen durch – und das meist mit deutlichem Abstand. Lediglich in Cyberpunk 2077 entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der nativen 4K-Darstellung, bei dem DLSS 4.5 nur knapp die Nase vorn hatte.

In Anno 117, ARC Raiders, Horizon Forbidden West und Satisfactory dominierte NVIDIAs Technologie regelrecht: Etwa 50 bis 60 % aller Stimmen entfielen dort auf DLSS 4.5. Selbst in The Last of Us Part II, wo die Konkurrenz deutlich stärker wahrgenommen wurde, lag DLSS mit 41 % klar an der Spitze. Hinter DLSS 4.5 folgten FSR Upscaling AI und Nativ, die sich mit jeweils rund 25 % ein enges Duell um Platz zwei lieferten.

Interessant ist der Blick auf die native Ultra-HD-Ausgabe, die insgesamt am zweithäufigsten als beste Option gewählt wurde – der Abstand zu DLSS 4.5 fiel jedoch in allen Spielen deutlich aus. Das beste Einzelresultat erzielte Nativ mit 32 % in Cyberpunk 2077. In den restlichen Titeln reichte es meist nur für Werte zwischen 15 und 27 %, was zeigt, dass DLSS 4.5 selbst bei hoher Pixel-Treue als optisch überlegen wahrgenommen wird.

FSR Upscaling AI tat sich dagegen schwer, das Publikum bei ComputerBase zu überzeugen. Nur in The Last of Us Part II erreichte AMDs neue Lösung ein nennenswertes Ergebnis mit 25 %, während die Werte in den übrigen Spielen durchweg im niedrigen Zehnerbereich blieben – von 11 % in Cyberpunk 2077 bis 17 % in Anno 117.

Gerade Cyberpunk 2077 zeigte aber, wie dicht die Wahrnehmung der Bildqualität zusammenliegen kann. Dort gaben 23 % der Teilnehmenden an, keinen Unterschied zwischen den dargestellten Varianten erkennen zu können – ein deutlich höherer Wert als in allen anderen Testspielen.

Insgesamt untermauern die Ergebnisse, dass DLSS 4.5 aktuell als Benchmark im KI-Upscaling gilt, sowohl in technischer Hinsicht als auch im Urteil der Community.

Die Ergebnisse geben lediglich Aufschluss darüber, wie oft eine Option als "beste Bildqualität" bewertet wurde. Sie zeigen jedoch nicht, welche Varianten auf den folgenden Plätzen landeten oder wie knapp die Entscheidungen ausfielen. Eine pauschale Aussage wie "FSR-Upscaling sieht schlechter aus als nativ" lässt sich daraus daher nicht ableiten.

Zum Abschluss noch einmal der Link zum Leser-Blindtest bei ComputerBase.