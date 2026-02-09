Werbung

Die AORUS RTX 5090 AI BOX und die AORUS RTX 5060 Ti AI BOX wurden bereits zur Computex 2025 im Juni angekündigt, starten nun aber offiziell in den deutschen Markt. Als externe GPU-Lösungen zielen sie vorrangig auf Nutzer von Ultrabooks und Mini-PCs ab, die Desktop-Leistung für ihren Schreibtisch nachrüsten wollen. Die kompaktere AORUS RTX 5060 Ti AI BOX wird hierzulande aktuell ab rund 806 Euro bei Amazon gelistet, bei anderen Händlern aus dem Preisvergleich tauchen Angebote ab etwa 980 Euro auf. Die deutlich leistungsstärkere AORUS RTX 5090 AI BOX rangiert im Preisvergleich derzeit bei knapp 3.300 Euro aufwärts, einzelne Händler liegen sogar jenseits der 4.000-Euro-Marke.

Beide Modelle gehören zur AORUS-AI-BOX-Familie, bei der Gigabyte vollwertige Desktop-GPUs in ein externes Gehäuse integriert und per Thunderbolt 5 an kompatible Systeme anbindet. Anders als klassische, leere eGPU-Docks handelt es sich also um Komplettlösungen inklusive Grafikkarte, die ohne Ausbau oder Umbau im Notebook und am Mini-PC auskommen.

Zwei Modelle, zwei Größen

Die AORUS RTX 5060 Ti AI BOX setzt auf eine GeForce RTX 5060 Ti mit 16 GB GDDR7-Videospeicher und Taktraten von mindestens 2.572 MHz. In Verbindung mit DLSS 4 positioniert Gigabyte die Lösung im Bereich flüssiges 1080p- und 1440p-Gaming, ergänzt um genügend Reserven für Videoschnitt, 3D-Rendering und kleinere bis mittlere KI-Modelle. Der Fokus liegt damit auf Nutzern, die eine mobile Plattform besitzen, aber bei Bedarf deutlich mehr GPU-Leistung abrufen wollen, ohne auf ein vollwertiges Desktop-System umzusteigen.

Beim Anschluss zeigt sich die 5060-Ti-Box vergleichsweise vielseitig: Neben der Host-Verbindung über Thunderbolt 5 kommen einmal USB-C und zweimal USB-A nach USB 3.2 Gen2, ein Ethernet-Port sowie dreimal DisplayPort 2.1b und einmal HDMI 2.1b, womit sich bis zu vier Monitore parallel ansteuern lassen. Angeschlossene Geräte können gleichzeitig mit bis zu 100 W über dasselbe USB-C-Kabel geladen werden.

Das Gehäuse der AORUS RTX 5060 Ti AI BOX fällt mit rund 243,7 x 117,4 x 48,2 mm und einem Gewicht von knapp 955 g vergleichsweise kompakt aus, ein Standfuß ermöglicht den Betrieb im Hoch- oder Querformat. Die Stromversorgung übernimmt ein externes 330-W-Netzteil, das allerdings zusätzlichen Platz benötigt. Für die Kühlung setzt Gigabyte auf zwei Lüfter und das bekannte Windforce-Design, kombiniert mit einer RGB-Beleuchtung und AORUS-Branding.

Preislich liegt die AORUS RTX 5060 Ti AI BOX im deutschen Handel derzeit bei rund 806 Euro bei Amazon. Andere Händler starten laut Preisvergleich bei etwa 979 Euro. Zum Vergleich: Eine eigenständige NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti mit 16 GB als Desktop-Karte ist aktuell für rund 580 Euro gelistet, sodass Gigabyte etwa 230 Euro Aufpreis für das eGPU-Gehäuse inklusive Docking-Funktionalität und Netzteil kalkuliert.

Preise und Verfügbarkeit GIGABYTE AORUS RTX 5060 Ti AI BOX Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 979,70 EUR Zeigen >>

Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals GIGABYTE AORUS RTX 5060 Ti AI BOX Nicht lagernd 979,70 EUR Zum Shop >>

Deutlich weiter oben im Portfolio rangiert die AORUS RTX 5090 AI BOX, die eine vollwertige GeForce RTX 5090 aus der Blackwell-Generation integriert. Das Modell bringt 21.760 Shader-Einheiten und 32 GB GDDR7-Videospeicher mit und erreicht im Boost Taktraten um mindestens 2.407 MHz.

Auch bei der 5090er setzt Gigabyte auf Thunderbolt 5 als Host-Schnittstelle, um trotz externer Anbindung eine möglichst geringe Lücke zur nativen PCIe-Performance zu halten. Das Gehäuse fällt mit rund 189 x 302 x 172 mm und einem Gewicht von 5,4 kg deutlich voluminöser aus als beim kleinen Schwestermodell und erinnert eher an einen kompakten Desktop-Tower. Im Gegenzug bietet sie neben dreimal DisplayPort 2.1b und einmal HDMI 2.1b auch einen Ethernet-Anschluss und zwei USB-3.2-Gen2-Ports im Typ-A-Format. Gekühlt wird das Spitzenmodell in diesem Fall per Wasserkühlung, ergänzt um eine adressierbare RGB-Beleuchtung.

Im deutschen Preisvergleich listet Geizhals.de die externe Lösung ab etwa 3.299 Euro. Damit bewegt sich die AI BOX grob auf dem Niveau vieler hochpreisiger Custom-Designs der GeForce RTX 5090, die bei deutschen Händlern um die 3.400 Euro kosten. Andere Angebote kratzen aber auch schnell an der 4.000-Euro-Marke.

Voraussetzung für den Einsatz bleibt in jedem Fall ein Notebook oder Mini-PC mit Thunderbolt-5-Anschluss, bzw. kompatibler USB4-v2-Schnittstelle sowie expliziter Unterstützung externer GPUs.