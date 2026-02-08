Werbung
Einem Gerücht der französischen Kollegen von Overclocking.com zufolge soll NVIDIA ein neues Spitzenmodell für die GeForce-RTX-50-Serie in Planung haben. Es handelt sich dabei um ein Gerücht, welches man sich allerdings von mehreren Quellen hat bestätigen lassen – so Overclocking.com.
Die vermeintliche GeForce RTX Titan Blackwell oder GeForce RTX 5090 Ti soll über der GeForce RTX 5090 (Test) positioniert werden. Als Zeitraum der aktuell geplanten Veröffentlichung wird das dritte Quartal 2026 genannt. Das neue Modell soll nicht mit dem Super-Refresh der GeForce-RTX-50-Serie verknüpft, sondern eigenständig geplant sein.
Informationen zu den technischen Daten gibt es keine, und so gibt es auch keinerlei Belege über die Existenz des neuen Spitzenmodells.
Das Projekt soll ähnlich wie die schon marktreife RTX Titan Ada gelagert sein. Diese tauchte erstmals im Frühjahr 2025 auf und präsentierte sich, lag laut einer Analyse wohl zu nahe an einer GeForce RTX 5090, was diese wiederum überflüssig gemacht hätte. In der Umsetzung sind sicherlich das schmale und um 90 ° gedrehte PCB und der voll durchlässige, massive Kühler Alleinstellungsmerkmale.
Die oben genannten Informationen basieren auf unbestätigten Gerüchten und inoffiziellen Quellen. Angaben zu noch nicht offiziell vorgestellten Produkten können sich bis zur Ankündigung durch den Hersteller jederzeit ändern oder als fehlerhaft erweisen. Daher sollten die genannten Details mit der gebotenen Vorsicht interpretiert werden, bis eine offizielle Bestätigung vorliegt.