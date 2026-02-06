Werbung

Steigende Preise bei allen Grafikkarten-Modellen und eine neue Zuteilung für bestimmte Modelle – für Spieler sind es keine guten Zeiten, um sich ein neues Gaming-System zusammenzustellen. Dass es in diesem Jahr keinen GeForce-RTX-50-Refresh geben wird, wurde in Anbetracht der aktuellen Situation bereits mehrfach deutlich und so auch nicht mehr erwartet.

Einem Bericht von The Information zufolge hat NVIDIA größere Verschiebungen in der GeForce-Roadmap vorgenommen. Der GeForce-RTX-50-Refresh soll komplett vom Tisch sein.

Mit der Situation, dass die aktuelle GeForce-RTX-50-Serie auf absehbare Zeit das Angebot seitens NVIDIA sein wird, haben sich viele bereits abgefunden. Entscheidender ist, was im Bericht über die nächste Generation gesagt wird. Die GeForce-RTX-60-Serie auf Basis der Rubin-GPU soll für Ende 2027 geplant gewesen sein, wurde nun aber ebenfalls verschoben, sodass wir hier nun von 2028 sprechen.

Die letzte der drei Komponenten des Berichts ist die Meldung, dass NVIDIA die Produktion von Gaming-GPUs reduziert haben soll. Stattdessen sollen die Ressourcen für die KI-Beschleuniger verwendet werden, mit denen sich aktuell weit mehr Geld verdienen lässt – und das trotz der stark gestiegenen Grafikkartenpreise.

Aktuell gibt es kaum gute Nachrichten, wenngleich sich die Preissteigerung beim Arbeitsspeicher zumindest verringert hat. Doch das Preisniveau ist nun extrem hoch und hinzu kommt, dass beispielsweise eine GeForce RTX 5070 Ti inzwischen fast 1.000 Euro kostet, bei der GeForce RTX 5080 geht es ab 1.300 Euro los und das Spitzenmodell GeForce RTX 5090 kostet ab 3.300 Euro. Für die beiden letztgenannten Modelle haben wir schon höhere Einstiegspreise gesehen. Offenbar wurde hier nun ein gewisses Plateau erreicht und die Preise gehen für einzelne Modelle sogar leicht zurück.